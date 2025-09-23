Chacoon Blue in trek: Twee keer 75.000 euro en meer bij PS Online

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Chacoon Blue in trek: Twee keer 75.000 euro en meer bij PS Online featured image
Chacoon Blue (v. Chacco-Blue) - Foto: Equitaris.de
Door Ellen Liem

Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwam een collectie van 25 springpaarden onder de hamer. Twee daarvan brachten 75.000 euro en meer op met als veilingtopper Chuck McKann PS (Chacoon Blue x Messenger). Deze vierjarige ruin werd afgeslagen voor 78.000 euro en blijft in Duitsland.

