Exclusieve collectie Elite Dressage Pony Sales: zeven keuringskandidaten en twee goedgekeurde hengsten

De door Gerrel Vink opgerichte ponyveiling Elite Dressage Pony Sales veilt komend weekend een exclusieve collectie dressuurponyhengsten. Twee reeds goedgekeurde hengsten en zeven hengstenkeuringskandidaten komen onder de hamer.

‘Naast dat het allen toekomstige (top)sportpony’s zijn, zullen alle hengsten ook deelnemen aan de jaarlijkse NWPCS Hengstenkeuring in IJsselmuiden. Op deze vrijdag kunnen de hengsten in de eerste bezichtiging een doorverwijzing krijgen naar de tweede bezichtiging van zaterdag 7 Februari, op deze dag kunnen de hengsten eventueel aangewezen of goedgekeurd worden’, meldt Vink.

Bijzondere collectie

In de hengstenveiling zitten een aantal werkelijke parels. Zoals bijvoorbeeld de driejarige hengsten Arkelshof Black Edition Nia (Domo’s Bolero x Bijsterhof’s Daimond Dancer) en de reeds bij het Weser Ems stamboek goedgekeurde WM Duvernay (Dimension AT NRW x Golden Challenge H).

Andere driejarige toptalenten zijn Amalia’s Henkie (Amalia’s Marcus x Orchard Boginov, video) en Coelenhage’s Harley (Gold Garant x King William).

Een hengst die zich al onder het zadel heeft bewezen is de vijfjarige Lincoln van den Hout (Sloot’s Sir Thor x De Goede Ree’s Alwin). Lincoln is NWPCS goedgekeurd, liep in zijn verrichtingsonderzoek naar 82 punten én won op het Dutch Pony Championship naar de bronzen medaille.

Klik hier voor de volledige collectie

Live bezichtigen op de hengstenkeuring

De pony’s zijn live te bezichtigen op de NWPCS Hengstenkeuring in IJsselmuiden. De hengsten staan daar vrijdag en zaterdag gestald.

Vrijdag en zaterdag

De veiling begint op vrijdag 6 februari om 20:00 uur en eindigt aan het einde van de hengstenkeuring op zaterdag 7 februari om 20.00 uur. Vanaf 20.00 uur zullen de pony’s virtueel geveild worden. Als er in de laatste vijf minuten vóór de opgegeven sluitingstijd een bod wordt geplaatst, wordt de sluitingstijd met vijf minuten verlengd.

Gratis aanmelden

Om deel te nemen aan de online veiling, moet u zich via onze website/veiling pagina ‘registreren’.

Nadat u zich heeft geregistreerd moet u eerst goedgekeurd worden door de organisatie, wacht niet tot de laatste paar uur! Op het moment van registratie gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van de veilingvoorwaarden.

Klik hier om te registreren

Klinische/röntgenrapporten

Van alle pony’s kunnen de klinische en röntgenologische (benen/rug/hals) rapporten worden bekeken op de pagina van de pony.

Stokmaat

Vlak voor start van de veiling worden de stokmaten bekend gemaakt, dit is vanwege het officiële meten op de keuring. Alle pony’s meten tussen de 1.38 en 1.48 cm.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gerrel Vink

Tel: +31 6 83943575

E-mail: [email protected]