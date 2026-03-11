Goedgekeurde hengst Damastino veilingtopper bij Ponyforum

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Damastino (v. Damaszener K). Foto: still Youtube.com
Door Ellen Liem

Op de dinsdag afsloten youngster-veiling van Ponyforum brachten goedgekeurde ponyhengsten het meeste geld op. Veilingtopper was Damastino (Damaszener K x FS Pentagon). Deze driejarige hengst werd afgeslagen voor 9.800 euro en blijft in Duitsland.

