Limburgse Veulenveiling: Kassander van ’t Roosakker x Asca Z veilingtopper bij online editie

Na de live veiling op woensdag veilde Limburgse Veulenveiling op donderdag en vrijdag online een collectie van 58 veulens. Online werd het meeste geld betaald voor Karenza Z (Kassander van ’t Roosakker x Asca Z). Dit merrieveulen uit de stam van Beauville Z werd voor 11.000 euro afgeslagen aan een koper uit Duitsland.

