Ponyforum: Twee keer 28.500 euro voor E-pony’s

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Ponyforum: Twee keer 28.500 euro voor E-pony’s featured image
Der Theo (v. Diamond Touch). Foto: Sabine Wegener/Equitaris
Door Ellen Liem

Op de online veiling van Ponyforum kwam elf rijpony’s onder de hamer. Twee pony’s brachten het meeste geld van 28.500 euro op: Der Theo (Diamond Touch NRW x FS Daddy Cool) en Golden Glamour (Golden Dream x Dornik B), beide een E-pony.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like