Ponyforum: Twee keer 28.500 euro voor E-pony’s

Op de online veiling van Ponyforum kwam elf rijpony’s onder de hamer. Twee pony’s brachten het meeste geld van 28.500 euro op: Der Theo (Diamond Touch NRW x FS Daddy Cool) en Golden Glamour (Golden Dream x Dornik B), beide een E-pony.
12.000 euro
vijfjarige gaat FS Love liepen tot Voor merrie naar Steendieks Affair Chambertin) Deze op de 12.000 euro. x Dalai (Morgenstern Oostenrijk. biedingen
https://www.youtube.com/watch?v=uSKf7LsjE0M
https://www.youtube.com/watch?v=CBlaxabPUO8
Horses.nl Bron:
