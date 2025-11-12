nakomeling als Het was Blue. dat 113.000 van Deze veilingtopper een een euro handen opbracht de net uit PS, meer ton in kwam zesjarige merrie paard voor dan koper een Duitsland. van Chacoon Chalandana tweede

Nogmaals Chacoon Blue

PS stempel een betaalde over van bracht. op plaats in dik staat de nakomeling de de (mv. zesjarige Blue hengst Chacoon zijn koper 86.000 een nakomelingen zijn drukte Conata Duitsland Conmiro) PS veilingstatistieken dochter uit die De van op deze 3.000 editie ook populaire Online: euro. Voor drie

kopers Nederlandse

Z komt paard 64.000 Cocento (Continental ruin euro. x PS Cento) zesjarige voor de Blue Een naar Nederland. Dat is

https://www.youtube.com/watch?v=9R66jtcYSng

https://www.youtube.com/watch?v=RznshMpwgfc

https://www.youtube.com/watch?v=enFIIH9GoFU

collectie Volledige

Horses.nl Bron: