PS Online: 128.000 voor veilingtopper, Nederlander koopt Continental Blue-zoon

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
PS Online: 128.000 voor veilingtopper, Nederlander koopt Continental Blue-zoon featured image
Chacoon Blue Foto: Schockemöhle
Door Ellen Liem

Op de dinsdag afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwamen twaalf jonge springpaarden onder de hamer. Twee daarvan brachten meer dan 100.000 euro op met als veilingtopper Chacalaca PS (Chacoon Blue x Quilot). Deze zesjarige dochter van de onlangs overleden Chacoon Blue werd voor 128.000 euro afgeslagen aan een koper uit Mexico.

