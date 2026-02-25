PS Online: 205.000 euro voor Chacoon Blue-ruin

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Chacoon Blue Foto: Schockemöhle
Op de dinsdag afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwamen 25 jonge springpaarden onder de hamer Absolute veilingtopper was Chalourino PS (Chacoon Blue x Larino). Deze vierjarige ruin werd voor 205.000 euro afgeslagen aan een koper uit Duitsland.


