PS Online: 205.000 euro voor Chacoon Blue-ruin

Op de dinsdag afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwamen 25 jonge springpaarden onder de hamer Absolute veilingtopper was Chalourino PS (Chacoon Blue x Larino). Deze vierjarige ruin werd voor 205.000 euro afgeslagen aan een koper uit Duitsland.
Nogmaals Chacoon Blue
collectie Volledige
Bron: Horses.nl
