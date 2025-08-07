StuDutch Auction: legendarische dressuurgenen binnen handbereik

Gesine, For Romance, Sandro Hit, Parzival, Imposantos stuk voor stuk paarden die zichzelf hebben bewezen in de sport én/of fokkerij. Je hebt nu de kans om te investeren in deze legendarische bloedlijnen via de veiling van StuDutch Auction. Meebieden op de dressuurcollectie kan tot en met zondagavond 10 augustus.

De legendarische Oldenburgse merrie Gesine legde het fundament voor een zeer sterke moederlijn. In deze veiling kun je haar genen bemachtigen via Valentino van ’t Studutch, een zoon van stempelhengst in wording Dante Weltino en Versailles van ’t Studutch, een zoon van drievoudig wereldkampioen Secret. Haar dochter Gesina en daarmee de volle zus van de Oldenburgse kampioenshengst For Romance I (Grand Prix) en diens broer For Romance II (Lichte Tour), bracht op haar beurt Fasinette. Deze merrie is een (half)zus van vele andere gekeurde (kampioens)hengsten, kampioensmerries en topdressuurpaarden en de moeder van deze twee veulens.

Hét bewegingswonder van 2025

Als je op zoek bent naar hét bewegingswonder van 2025, bekijk dan eens het merrieveulen Vloretta SVN van ’t Studutch. Deze dochter van Mowgli V.O.D., de halfbroer van wereldkampioen en Grand Prix-hengst Kjento heeft als moeder de bijzondere merrie La Palma. Deze merrie bracht al het Grand Prix-paard Hot Hit van Frederix Wandres en ze is zelf de kleindochter van de volle zus van Sandro Hit. Vloretta SVN van ’t Studutch is tevens de volle zus van veilingtopper Sir Mowgli SVN van ’t Studutch, die voor 55.000 euro werd verkocht via Veulenveiling Prinsjesdag.

Olympische dressuurgenen

De genen van het merrieveulen Vidora van ’t Studutch vertegenwoordigen een enorme concentratie aan Grand Prix-paarden. Vader For Romance behoeft geen introductie. Hier komt hij samen met de elitemerrie Hortense STRH, een dochter van Olympiër Glock’s Dream Boy N.O.P en de bekende merrie Toulouse (v. Jazz), een volle zus van Jerich Parzival. Zowel Hortense STRH, drachtig van premiehengst Scaramouche, als Vidora van ‘ Studutch worden aangeboden in deze veiling.

Enkele andere veiling highlights:

Zoon van Dante Weltino uit de moeder van Grand Prix-hengst Imposantos

Merrieveulen van Extreme U.S. uit de volle zus van wereldkampioen Kjento

Dochter van Dutch Dream uit de moederlijn van Grand Prix-hengst Inclusive

Embryo van Glamourdale uit de moederlijn van Sandro Hit

Embryo van Vitalis uit de volle zus van For Romance

Bied mee

In de Midsummer Auction van Studutch vind je volop kwaliteit. Of je nu op zoek bent naar een beter dressuur- of springveulen, unieke embryo’s of fokmerries om je eigen fokkerij mee uit te breiden. Het bieden op zowel de dressuur- als springcollectie is geopend. De dressuurveiling sluit zondagavond 10 augustus vanaf 20.00 uur, de springveiling sluit een dag later op maandagavond 11 augustus vanaf 20.00 uur.

