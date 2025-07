Unieke collectie springveulens nu online bij Paardenveilingonline

In de maand waarin Paardenveilingonline haar vijfjarig jubileum viert, lanceert het platform een gloednieuwe collectie met zorgvuldig geselecteerde springveulens. Deze editie telt maar liefst 44 veulens, met afstammingen van tophengsten als onder andere Aganix du Seigneur, Ermitage Kalone en Cumano.

De collectie staat volledig in het teken van beloftevolle sportpaarden: de kampioenen van de toekomst. Elk veulen is klinisch gekeurd en alleen de besten zijn opgenomen in de veiling. Kwaliteit staat voorop, maar altijd tegen realistische prijzen – dat is waar Paardenveilingonline voor staat. Naast de veulens zijn er ook vier veelbelovende embryo’s beschikbaar.

Een greep uit de collectie

Bent u benieuwd wat u kunt verwachten in deze veiling? We geven u graag een eerste indruk. Hieronder lichten we alvast een aantal opvallende veulens voor u uit – stuk voor stuk met het potentieel om uit te groeien tot toppers in de springsport.

1. 1.40m-geklasseerde grootmoeder Harina Touch W

Amethist van de Ruiterweg Z – Aganix du Seigneur x Dominator 2000 (foto bovenaan artikel)

Dit beloftevolle hengstveulen combineert in zijn pedigree de uitstekend vererverde Grand Prix-hengsten Aganix du Seigneur en Dominator Z. Aganix du Seigneur-nakomelingen als Agana van het Gerendal Z, Ambassador Z en Maxwin Kinmar Agalux schitteren al op het hoogste niveau.

2. Topverervers gekoppeld aan halfzus Fer ZG

Vaiana Z.G. – Ermitage Kalone x Tangelo vd Zuuthoeve

Voor het vaderschap tekent Gilles Thomas’ excellente Grand Prix-winnaar Ermitage Kalone, die ook in de fokkerij hard aan de weg timmert. Vaiana Z.G. heeft ook van moederszijde uitstekende prestatiegenen meegekregen.

3. Halfzus van 1.60m-paard Iwalinde

Maris Z – Mattias x Corland

Deze Maris Z is een halfzus van 5*-Grand Prix-springpaard Iwalinde (v.Zirocco Blue VDL), die onder William Fletcher dit jaar al twee 1.50m-en 1.55m-proeven won in Vejer de la Frontera.

4. Uit de stam van Clearway en Uricas van de Kattevennen

Vylana van de Haenebos – Sambucci de Muze x Comme il Faut

Dit merrieveulen komt uit een sterke stam. Haar grootmoeder Davos SC is een halfzus van drie 1.50/1.60m-paarden: Caligari (v.Cartani), Zoa Wodka (v.Cartani) en Locato S (v.Locato)

5. Cumano aangepaard met sterke Van Klapscheut-lijn

Civita AWN Z – Cumano x Epleaser van ’t Heike

Met Civita AWN Z wordt de mogelijkheid geboden een rechtstreekse dochter van Wereldkampioen Cumano aan te schaffen, die ook nog eens uit een bewezen moederlijn komt

6. Grootmoeder Kadess presteert op 1.55m-niveau

Vayanni E.C. – Aganix du Seigneur x Chacco Blue

Vayanni E.C. – Aganix du Seigneur x Chacco Blue

Onder Ruslan Petkov is grootmoeder Kadess op internationaal 1.45m-niveau geklasseerd en ze maakte afgelopen zomer haar debuut op 1.55m-niveau. Kadess is een halfzus van niet minder dan zes internationale springpaarden.

Mis deze kans niet, ontdek de collectie vandaag nog

Bent u op zoek naar talent voor de toekomst? Ontdek de volledige collectie op Paardenveilingonline, registreer u gratis en plaats uw bod tijdens deze exclusieve online veiling.

De veiling is geopend tot zaterdag 12 juli de eerste sluitingen vanaf 20:00 uur. Wacht niet tot het laatste moment. Nu is het tijd om uw favorieten veilig te stellen.

Vragen over de collectie of het biedproces? Het team van Paardenveilingonline staat voor u klaar met persoonlijk advies. Uw volgende kampioen wacht al op u!

Bron: Persbericht