Paardenveilingonline start 2026 met brede collectie springgenetica voor koper en fokker

Met de opening van het nieuwe seizoen presenteert Paardenveilingonline haar eerste veiling van 2026. Vanaf woensdag 11 maart om 19:00 uur is de collectie geopend voor bieden en telt 27 jonge springpaarden, 17 embryo's en 9 diepvries rietjes uit bewezen sportlijnen.

Het platform selecteert ook voor deze veiling op kwaliteit en afstamming, met prijzen die de markt toegankelijk houden voor kopers uit meer dan 100 landen zoals het platform dat sinds 2020 doet. Tussen de jonge paarden bevinden zich veelbelovende twee- tot vijfjarigen met sterke afstammingen en indrukwekkende moederlijnen, aangevuld met embryo’s uit 1.60m Grand Prix-merries en diepvries rietjes van bewezen hengstenmateriaal voor de fokker die gericht wil investeren.

Zoals altijd zijn alle jonge paarden klinisch en röntgenologisch gekeurd door Dierenkliniek Enterbrook, vaste veterinaire partner van het platform sinds de oprichting.

Gefokt uit halfzus van Wereldbekerspringpaard Donna Paola

Sissy Paola – Donthargos x Apardi



Dit springtalent stamt af van de Oldenburger premiehengst Donthargos, waarmee Karl Brocks afgelopen jaar succesvol op 1.40m-niveau debuteerde. Zijn oudste nakomelingen staan op vijfjarige leeftijd aan het begin van hun sportcarrière en lijken over veel springtalent te beschikken. Moeder Nora Paola is een halfzus van zowel het Wereldbekerspringpaard Donna Paola (v.Verdi) van Hanno Ellermann.



Halfbroer van EK-springpaard Lord Pepsi

Chesney – Checkter x Santander H



Onder Paul Estermann presteerde het topspringpaard Lord Pepsi zeer verdienstelijk. Zo namen ze deel aan het EK van Rotterdam, de Wereldbekerfinale van Parijs en wonnen ze de Grand Prix van CSI3* Vermezzo. Deze Chesney komt uit dezelfde moeder, die op haar beurt een halfzus is van het 1.40m-paard Cannoso.

Video (vrijspringen) – Video (onder het zadel)

Chesney – Checkter x Santander H



Halfzus van maar liefst drie 1.55/1.60m-paarden

Checkmate DXB – Casanova de Beaufour DXB x Cassini I

Als halfzus van niet minder dan acht internationale springpaarden gaat deze Checkmate DXB Z een grote toekomst tegemoet. Haar halfzussen Zaia di San Giovanni (v.Cornet Obolensky) van Mac Cone en Dynastie de Beaufour (v.Diamant de Semilly) van Nina Mallavaey zijn succesvol op het allerhoogste niveau.

Kleindochter van de GP-merrie Eurocommerce Fortaleza

Upsy Daisy HV Z – Uricas vd Kattevennen x Zapatero VDL

Upsy Daisy HV Z is een kleindochter van het internationale Grand Prix-springpaard Jedonna, die als Eurocommerce Fortaleza succesvol was met Gerco Schröder. In 2002 wonnen zij de Grand Prix van Oldenburg en als fokmerrie bracht ze meerdere 1.30m-paarden.

Video

Upsy Daisy HV Z – Uricas vd Kattevennen x Zapatero VDL

Toptalent uit volle zus van Cornet Obolensky

Tony Soprano AWN Z – Tangelo van de Zuuthoeve x Clinton

Als er één hengst op onnavolgbare wijze zijn stempel heeft gedrukt op de mondiale springpaardenfokkerij, dan is het topvererver Cornet Obolensky wel. Zelf nam de hengst onder Marco Kutscher deel aan de Olympische Spelen en deze Tony Soprano AWN Z is gefokt uit diens volle zus, Wimette van het Kluizebos.

Bekijk nu de volledige collectie jonge paarden & embryo’s

Bekijk nu de volledige collectie jonge paarden, embryo’s en diepvries rietjes De veiling opent op woensdag 11 maart om 19:00 uur en sluit op zaterdag 14 maart 2026 vanaf 20:00 uur (CET).

Met deze seizoensopener biedt Paardenveilingonline een breed aanbod voor zowel de sportgerichte koper als de fokker die gericht wil investeren in bewezen springgenetica. Volledig online, transparant en toegankelijk voor kopers wereldwijd.

Sinds de start in 2020 weten kopers uit meer dan 100 landen het platform te vinden vanwege de combinatie van zorgvuldig geselecteerde springbloedlijnen en realistische prijsverwachtingen.

De volledige collectie is te bekijken via:

https://paardenveilingonline.com/collectie/55

Paard aanmelden voor de volgende veiling

Bent u fokker of eigenaar van een talentvol jong springpaard? Paardenveilingonline selecteert nu paarden voor de volgende editie, gepland van 22 tot 25 april 2026, de video & selectie dag is op 4 april.

Het platform biedt toegang tot een internationaal koperspubliek uit meer dan 100 landen, met een bewezen track record van sterke verkoopresultaten en transparante afwikkeling. Aanmelden kan eenvoudig en kosteloos via: https://www.paardenveilingonline.com/join-us