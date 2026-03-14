370.000 dollar voor Culiko EB en Neonlight op World Sport Horse Sales

Op de World Sport Horse Sales, gehouden op het World Equestrian Center in Ocala, Florida, waren gisteren twee veilingtoppers. De zevenjarige Casall-zoon Culiko EB en de zevenjarige Neonlight, werden beiden voor 370.000 verkocht. Springpaard Hurricane volgde met 360.000 dollar. De gemiddelde verkoopprijs van de 15 paarden, die onder de hamer kwamen, lag hoger dan vorig jaar en bedroeg 220.000 dollar.

Eline Korving Door

Culiko EB (Casall x Colman) was een van de populairste paarden die werd aangeboden. De ruin, gefokt door Rolf-Gorän & Evi Bengsston, wisselde van eigenaar voor 370.000 dollar. De in Duitsland gefokte palomino pony Neonlight bracht ook dit bedrag op.

Veelzijdige collectie

“Dankzij de samenwerking tussen Stal Hendrix, Redfield Farms en André Thieme hadden we een super veelzijdige collectie paarden. En dankzij het World Equestrian Center en de samenwerking die we met hen hebben, kunnen we wederom een ​​fantastische veiling organiseren en zijn we blij dat deze locatie een vaste thuisbasis is voor ons evenement”, aldus Paul Hendrix.

Bron: Persbericht