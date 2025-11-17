Laatste kans! Vanavond sluit de KWPN Online Auction



Fokkers opgelet, want vanavond om 20.00 uur sluiten de biedingen op de 17 dragende fokmerries in de KWPN Online Broodmare Auction. Onder hen meerdere sportmerries.

Collectie.

Geïnteresseerden uit onder meer Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Italië hebben de collectie al weten te vinden en hebben de eerste biedingen gedaan. De collectie bestaat uit zeventien fokmerries, afstammend van hengsten als Negro, Bordeaux, Charmeur, Daily Diamond en Apardi.

Volgend jaar een veulen

Naast bijvoorbeeld de U25-Grand Prix-merrie Esther SVN en drie NMK-merries is ook de Total Hope-dochter Rillieux-La-Pape-STRH een interessante aanvulling voor iedere fokkerijliefhebber. Deze elitemerrie scoorde 80,5 punten in de IBOP en is een kleindochter van de sterk verervende merrie Toulouse, die zelf een volle zus is van Olympisch medaillewinnaar Parzival en de eveneens op het hoogste niveau presterende hengst Fleau de Baian. Haar moeder is daarmee een halfzus van onder meer de (U25) Grand Prix-paarden Just A Dream-STRH, Fiorella TC en Bretagne-STR. Deze vierjarige merrie is dragend van Vitalis.

De Le Formidable-dochter Rita Cara IIC is gefokt uit een halfzus van de Grand Prix-paarden I Am What I Am C, Funky Stuff C en Happiness Returns C en is daarmee ook nauwverwant aan de Grand Prix-hengst Krack C. Zij is drachtig van Real Dream.

De Totilas-dochter Mount St.John Dawley is een kleindochter van de internationale Lichte Tour-winnnaar Mount St. John VIP van Charlotte Dujardin. Deze uit de directe moederlijn van Fürstenball gefokte merrie is drachtig van Vuelta.

Springmerries

Een interessante springmerrie is de driejarige Shamara HSH, die de Olympische hengst Apardi combineert met de moeder van het internationale 1.55m-springpaard MTM Come No en de 1.40/1.45m-geklasseerde Perthy Jackson en Gonda. Dit toekomsttalent is dragend van Cassini Gold.

Met drie minuten verlengd

De ervaring leert dat vooral het laatste uur van de veiling flink wordt geboden. Vanaf 20.00 uur vanavond sluit de veiling. De veiling loopt telkens af voor enkele paarden tegelijkertijd. Mocht er in de laatste vijf minuten een nieuw bod komen, dan wordt de tijd met drie minuten verlengd. Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel. Tevens houden wij u dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen.

Meer informatie

De paarden zijn beoordeeld door een KWPN-inspecteur en veterinair gekeurd, deze gegevens zijn online beschikbaar. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen in het internationale transport. Voor vragen over de collectie of veiling kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.