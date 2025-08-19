Nieuwe collectie KWPN Online Veulenveiling nu te bekijken

Van 22 tot en met 25 augustus kan er weer geboden worden op een nieuwe collectie veulens in de KWPN Online Veulenveiling. De negen spring- en 32 dressuurveulens zijn vanaf vandaag te bekijken. Opkomende en meer bewezen verervers als Extreme US, Pjethro, One Million, Mindset ES VDL, Ermitage Kalone en Uricas van de Kattevennen zijn vertegenwoordigd.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Dit seizoen staan er weer zeven edities van de KWPN Online Veulenveiling op het programma, in de maanden juli tot en met september.

Prestatiestammen

In deze collectie zijn goede dressuurgenen aanwezig. De Powerdale-zoon Valtra B (mv. Don Primaire) is zelf een halfbroer van het internationale Grand Prix-paard Ginger (v. Tango) van Bertrand Liegard. Het merrieveulen Vidisja NLS (Hennessy x Geniaal) gaat in de derde generatie terug op de bekende Intermediaire II-merrie Darabel (v. Westpoint), wiens KWPN-goedgekeurde zoon Kilimanjaro succesvol is op nationaal Grand Prix-niveau.

Springtalent

Ook de springliefhebbers hebben genoeg keuze binnen de collectie. Het merrieveulen Vupina H stamt af van de EK-medaillewinnaar Ermitage Kalone en komt uit een stam waaruit al meerdere internationale springpaarden gefokt zijn. Ook het hengstveulen Viktor HM (Mindset ES x Douglas) komt uit een bewezen stam en hij is verwant aan internationale springpaarden als Izaluna-N, Legend en Chin Quidam VDL.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 22 augustus kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 25 augustus vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.



