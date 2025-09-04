Stal Brouwer Auctions brengt toonaangevende veulencollectie onder de hamer in Exloo

Zaterdag 6 september vormt Exloo het toneel van een uniek veilingevenement. Stal Brouwer Auctions, in samenwerking met Excellent Dressage Sales, presenteert een indrukwekkende collectie van 65 zorgvuldig geselecteerde veulens die onder de hamer komen van veilingmeester Marthijs Brouwer.

Na de succesvolle editie in Beekbergen, waar 56 veulens een nieuwe eigenaar vonden, is het nu de beurt aan Exloo. “We hebben dit jaar doorgaans een collectie met bijzonder veel kwaliteit, met bloedlijnen die zowel in de sport als in de fokkerij hun waarde bewezen hebben,” aldus Leo Brouwer, die de collectie samen met zijn team toelicht.

Highlights uit de collectie

De selectie is een mix van spring- én dressuurgefokte veulens, met afstammingen die rechtstreeks verwijzen naar internationale topsport.

Millrose Z – merrieveulen van Grand Prix-hengst Million Dollar x Chacfly PS. Zij stamt kort uit de moederlijn van het 1.60-springpaard Scotch (v. Calido I).

– merrieveulen van Grand Prix-hengst Million Dollar x Chacfly PS. Zij stamt kort uit de moederlijn van het 1.60-springpaard Scotch (v. Calido I). Vitesse de la Tolia HZ – merrieveulen van Grand Prix-hengst Emir R x Indoctro. Uit dezelfde moeder als 1.60-springpaard Adelheid (v. Guidam). Een mega moederlijn met uitzonderlijk veel internationale sport.

– merrieveulen van Grand Prix-hengst Emir R x Indoctro. Uit dezelfde moeder als 1.60-springpaard Adelheid (v. Guidam). Een mega moederlijn met uitzonderlijk veel internationale sport. Virgil van de Kavelingen – hengstveulen van Emir R x Vingino. Uit de bekende stam van fokker Albers, ook de fokker van de hengst Vingino. De volle broer van de moeder sprong 1.55m, terwijl in de nauwe moederlijn ook 1.65-springpaard Bessemeinds Casino (v. Cash) voorkomt.

– hengstveulen van Emir R x Vingino. Uit de bekende stam van fokker Albers, ook de fokker van de hengst Vingino. De volle broer van de moeder sprong 1.55m, terwijl in de nauwe moederlijn ook 1.65-springpaard Bessemeinds Casino (v. Cash) voorkomt. C – hengstveulen van Conkanno PS (uit de stallen van Paul Schockemöhle) gecombineerd met Grand Prix-hengst Dominator 2000 Z. Een bloedcombinatie met topsport in het vizier.

– hengstveulen van Conkanno PS (uit de stallen van Paul Schockemöhle) gecombineerd met Grand Prix-hengst Dominator 2000 Z. Een bloedcombinatie met topsport in het vizier. D – hengstveulen van Dutch Dream x Fürstenball. Grootmoeder leverde ook het Grand Prix-paard Dexter WSM (v. Don Frederico).

– hengstveulen van Dutch Dream x Fürstenball. Grootmoeder leverde ook het Grand Prix-paard Dexter WSM (v. Don Frederico). Vito Corleone – zoon van toptalent Secret USB x Governor. Een moderne hengstlijn met veel uitstraling en beweging. Hengstveulen uit de beroemde Freiminka-stam, dezelfde moederlijn waar ook wereldfenomeen Totilas uit voortkomt.

Internationale belangstelling

Met de samenwerking tussen Stal Brouwer Auctions en Excellent Dressage Sales ontstaat een unieke combinatie van kennis, netwerk en presentatie. Dat vertaalt zich in een sterke collectie en een brede internationale belangstelling.

“Onze vorige veiling in Beekbergen trok kopers uit heel Europa en zelfs daarbuiten. We verwachten dat de veiling in Exloo opnieuw veel internationale aandacht zal krijgen, mede dankzij de livestream en het online bieden via ClipMyHorse,” vertelt Leo Brouwer.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 6 september

zaterdag 6 september Aanvang: 19.00 uur (zaal open vanaf 18.00 uur)

19.00 uur (zaal open vanaf 18.00 uur) Locatie: Exloo

Exloo Collectie: volledig te bekijken op www.stalbrouwerauctions.com

volledig te bekijken op www.stalbrouwerauctions.com Online bieden & livestream: ClipMyHorse

Over Stal Brouwer Auctions

Stal Brouwer Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een vaste waarde binnen het veilinglandschap. Met vijf edities per jaar verspreid over Nederland brengt de organisatie een breed en kwalitatief aanbod van spring- en dressuurgefokte veulens. Door de samenwerking met Excellent Dressage Sales wordt de veiling dit jaar nog sterker gepositioneerd op de internationale markt.