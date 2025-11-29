Trakehner-kampioen Eichenkönig voor 405.000 euro naar Sprehe, Kwahu-zoon Top Star voor Van Uytert en Schockemöhle

dan had jaar presentatie Blanc de vanmiddag er vanaf Dit die voor al euro. met op en als favoriet de gekroond zinnen Albert kocht kampioen. was toen werd gezet ook vandoor, al hij Sprehe ging 420.000 jaar kampioen zijn Pain) Vorig Havertz (v. ook straat op Eichenkönig, de de hij

Nog premiehengsten meer

vervolgens Lucero (Easy tweede Allns (Tecumseh Goldkurs (Impact 61.000 euro Van Rheinklang) die uitgeroepen euro. geboden. werden reservekampioen goedgekeurde xx), Haakon (Scaglietti De x de werd zelfs x springhengst, afgeslagen. hengsten 66.000 voshengst von 71.000 Hannu werd terwijl Millennium) Voor Voor op premiehengst Game premiehengst. zes beste werd reservekampioen Cavalieri x onderscheiden tevens werd de werd voor euro 65.000 de Shavalou) dertien afgeslagen x titel betaald, met tot euro er Beeten de

goedgekeurde hengsten Overige

de De hengsten op: volgende overige brachten goedgekeurde bedragen

Caprimond), Easy (Easy Dichter’s Game onder 44.000 het zadel: x euro

x euro Waitaki): Coeur (Ziethen 33.000 de Roi

euro 25.000 Stellenbosch (Easy Hopkins): Game x

22.000 Dudamel Zauberreigen): (Kwahu euro x

euro 20.000 Donavaro (Integer Camaro): x

Nederlandse op: volgende het inzendingen brachten twee De

eigenaar: euro Leontine Impact (Impact ter Vlerken-van Imperio), & x Harmsel-Zanderink, van fokkers fokker: Osch: 29.000 en Gerrit Elly High

Wijs: de Valley x fokker O’Valley (Imperial Kentucky) van euro Rob 29.000

Bron: Horses.nl