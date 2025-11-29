Trakehner-kampioen Eichenkönig voor 405.000 euro naar Sprehe, Kwahu-zoon Top Star voor Van Uytert en Schockemöhle

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Trakehner-kampioen Eichenkönig voor 405.000 euro naar Sprehe, Kwahu-zoon Top Star voor Van Uytert en Schockemöhle featured image
Eichenkönig (Kentucky x Hofrat) Foto: Sportfotos Lafrentz
Door Petra Trommelen

De veiling van de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster begon direct met het hoogtepunt. Eichenkönig (Kentucky x Hofrat uit een halfzus van Easy Game) werd vandaag gehuldigd als kampioen en vormde ook vanavond opnieuw het stralende middelpunt. Na een spannende biedstrijd werd de hengst verkocht voor 405.000 euro aan Gestüt Sprehe. Het op een na hoogste bod ging naar de premiehengst Top Star (Kwahu x Cadeau), die samen met Paul Schockemöhle werd aangekocht door trakehner-liefhebber Joop van Uytert voor 175.000 euro.

