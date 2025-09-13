Westfalen: Bijna alle veulens duurder dan 10.000 euro, Aganix du Seigneur Z levert veilingtopper

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Westfalen: Bijna alle veulens duurder dan 10.000 euro, Aganix du Seigneur Z levert veilingtopper featured image
Abrakadabra (v. Aganix du Seigneur Z). Foto: Westfalen
Door Ellen Liem

Op het toneel van de de Global Champions Tour in Riesenbeck organiseerde Westfalen een veiling waarin negen springgefokte veulens onder de hamer kwamen. Zeven daarvan brachten 10.000 euro en meer op. Veilingtopper was Abrakadabra (Aganix du Seigneur Z x Diamant de Semilly). Dit hengstveulen werd afgeslagen voor 16.500 euro en blijft in Duitsland.

