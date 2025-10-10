WK-ster Ollalla schittert in Youhorse.auction met 100.000 euro

De tweede veilingavond van de Pot of Gold Collection van Youhorse.auction eindigde op woensdag 8 oktober in stijl met een absolute uitschieter: een bieding van 100.000 euro op de vijfjarige merrie Ollalla (Orplid x Lesotho). De finaliste van het wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in Lanaken bewees daarmee opnieuw haar uitzonderlijke klasse.

“Fantastisch!”, reageert organisator Mario Everse enthousiast. “We hadden hoge verwachtingen van deze editie en die zijn volledig waargemaakt. Ollalla werd in 2023 via onze veiling verkocht aan haar huidige eigenaar. Twee weken geleden sprong ze zich opnieuw in de kijker door zesde te worden in de WK-finale. Na meerdere aanvragen besloten we samen met de eigenaar haar als wildcard toe te voegen aan deze veiling. Dat ze hier opnieuw schittert, voelt als het sluiten van de cirkel. Heel bijzonder.”

Visitekaartje

Volgens Everse was Ollalla het perfecte visitekaartje voor de veiling: “Ze trok direct internationale aandacht. We zagen biedingen uit alle windstreken, ook van grote professionele stallen. Dat gerenommeerde ruiters aankopen doen voor zichzelf, is een geweldig signaal voor de toekomst. En dat veel vaste klanten opnieuw hebben gekocht, is voor ons het ultieme compliment.”

Internationale belangstelling

De ‘Pot of Gold Collection’ werd uiteindelijk verkocht naar 24 verschillende landen, waarmee het wereldwijde bereik van Youhorse.auction opnieuw werd benadrukt. Het Verenigd Koninkrijk was deze editie koploper met acht aankopen, gevolgd door de Verenigde Arabische Emiraten, Duitsland, België en Tsjechië met elk vijf aankopen.

Ook in de hogere prijsklasse werd stevig geboden: de vierjarige hengst Fred B Z (For Treasure VDL x Levisto Z) vertrekt naar de Verenigde Staten, terwijl de zevenjarige Castor Champion Z (Comme Il Faut x Kigali) voor ruim 50.000 euro werd verkocht aan kopers uit Polen.

Volgende veiling

De volgende editie van Youhorse.auction vindt plaats op dinsdag 4 november. De eerstvolgende video- en selectiedagen zijn inmiddels volgeboekt, maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar op maandag 10 en dinsdag 11 november. “Wie een opvallend sportpaard wil verkopen, kan deze inschrijven via www.youhorse.auction”, besluit Mario Everse.

Bron: Persbericht