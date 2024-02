Zangersheide Stallion Auction: recordprijs van 340.000 euro voor Dourking Hero Z

Op de tweede editie van de Zangersheide voorjaarskeuring werden 36 hengsten goedgekeurd waarvan negen Nederlandse inzendingen. Na afloop kwamen 16 van deze net goedgekeurde hengsten onder de veilinghamer. Dourkhan Hero Z leverde met zijn zoon Dourking Hero Z de absolute veilingtopper voor 340.000 euro. Nederlandse inzending Vulkano (Chacco-Blue x Pilgrim Z) werd voor 62.000 euro afgeslagen en blijft in Nederlandse handen.

De absolute eycatcher van de avond werd de vierjarige hengst Dourking Hero Z (Dourkhan Hero Z x Kassander van ’t Roosakker Z), een fokproduct van Luc Henry die het bloed van de Dourkhan Hero Z combineert met het bloed van dat van Kassander van ’t Roosakker Z. Dourking Hero Z is bovendien een kleindochter van de GP-merrie Attoucha Hero Z, de dochter van Aganix du Seigneur Z en het toppaard van de Amerikaanse amazone Paris Sellon.

Met de fantastische techniek en het atletisch vermogen wist Dourking Hero Z heel wat kandidaat kopers te imponeren en werd hij uiteindelijk aan een van de grootste hengstenhouders ter wereld verkocht voor een recordprijs van maar liefst 340.000 euro. Hij vertrekt binnenkort naar zijn nieuwe stal in Duitsland.

Dourking Hero Z (Dourkhan Her Z x Kassander van ’t Roosakker Z)

Gemiddeld ruim 74.000 euro

Wie ook ruimschoots de grens van de 100.000 euro wist te halen was de driejarige vos hengst Cognac VH Gebergte Z. Deze zoon van Chacco Blue en Diamant de Semilly is gefokt door Bob en Elke Janssens en is een kleinzoon van Niels Bruynseels’ voormalige GP-merrie Ilusionata van ’t Meulenhof (Lord Z). Hij verhuist naar de Amerikaanse Heathman Farm van Thea Stinnet voor een bedrag van 140.000 euro.

Heathman Farm investeerde tijdens deze tweede editie van de Zangersheide Stallion Auction ook in de driejarige hengstEl Tornado van het Vlierhof Z, een zoon van Eldorado van de Zeshoek en Cristallo I uit de fokkerij van de familie Repriels – Owen. Voor El Tornado Van Het Vlierhof Z werd na een pittig biedduel een bedrag van 86.000 euro neergeteld en zo maakt ook hij de oversteek naar de andere kant van de oceaan.

Cognac VH Gebergte Z ( Chacco-Blue x Diamant de Semilly)

Nederlandse inzendingen

Van de negen Nederlandse goedgekeurde hengsten kwamen er drie onder de veilinghamer. De door Suus Kuyten gefokte en in eigendom Vulkano (Chacco-Blue x Pilgrim Z) leverde hiervan het meeste geld op. De hengst blijft voor 62.000 euro in Nederlandse handen. De hengst van J. Nijen Wilhaar & Reinie Tewis, Elduco (Eldorado vd Zeshoek TN x Levisto Z), vertrekt voor 24.000 euro naar België. Ook de hengst van Jan en Willem Greve, Remarkable vd Watermolen (Dourkhan Hero Z x Comme il faut), vertrekt naar België. De zoon van Dourkhan Hero Z leverde 38.000 euro op.

Vulkano (Chacco-Blue x Pilgrim Z)

Elduco (Eldorado vd Zeshoek TN x Levisto Z)

Remarkable vd Watermolen (Dourkhan Hero Z x Comme il faut)

Volledige collectie en alle prijzen

Alle goedgekeurde hengsten

Bron: Horses.nl/ persbericht