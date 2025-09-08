19.500 euro voor For Romance I-dochter in Westfaalse veulenveiling

Het merrieveulen Fair Lady (For Romance I x Dante Weltino) trok vanavond tijdens de 97e Online Veulenveiling van het Westfaalse paardenstamboek alle aandacht. Na een spannend biedduel met 40 biedingen van tien verschillende kopers werd ze verkocht voor 19.500 euro, waarbij een koper van eigen bodem aan het langste eind trok.

Niet ver daarachter wisselde For You, een zoon van Franziskus uit een bewezen moederlijn, voor 15.000 euro van eigenaar. Op geruime afstand werd de Kannan-zoon Kann Tau voor het derde geld van 7.250 euro verkocht.

In totaal werden 27 veulens aangeboden, variërend van veelbelovende spring- tot dressuurveulens. Kopers kwamen voornamelijk uit Duitsland, maar er waren ook succesvolle bieders uit Zwitserland, Frankrijk en Litouwen. Veel veulens werden tussen de 4.000 en 6.250 euro verkocht, de gemiddelde verkoopprijs bedroeg ongeveer 6.140 euro.

Bron: Horses.nl