6.000 euro voor Mattias-dochter in KWPN Online Veulenveiling

Tijdens de 6e KWPN Online Veulenveiling behaalde het merrieveulen Vivé Lente (Mattias x Pharaon) de hoogste prijs. De schimmelmerrie werd voor 6.000 euro verkocht aan een Nederlandse koper. Naast Vivé Lente waren er drie andere veulens die elk voor 5.500 euro van eigenaar wisselden.

Zo werd het merrieveulen Voilà SK (Emerald van ’t Ruytershof x Qualito I) verkocht aan de Verenigde Staten, terwijl het hengstveulen Vito Avantos (Cero Blue TN x Cornet Obolensky) zijn nieuwe thuis in Nederland vond. In de dressuurrichting ging er 5.500 euro naar de Fanegro-zoon Valdez. Zijn moeder bracht eerder al een ZZ-Licht-paard en is zelf een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Kondor van Johan Rockx en het Intermediaire II-paard Ethan.

Gemiddeld 3.837 euro

De collectie van deze veiling bestond uit 12 spring- en 30 dressuurveulens, aangevuld met één Gelders veulen dat voor 5.000 euro van eigenaar wisselde. Het verkooppercentage bedroeg 86%. De totale opbrengst van de veiling kwam uit op 142.000 euro, wat neerkomt op een gemiddelde prijs van 3.837 euro per veulen.

Bekijk hier de gehele collectie en veilingprijzen

Bron: Horses.nl