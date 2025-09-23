AWÖ-veiling: 24.000 euro voor Best Secret-dochter

Op de eerste hybride veulenveiling van het Oostenrijkse stamboek AWÖ is de Best Secret-dochter Sissilotta Noir het best verkochte veulen geworden. Het zwarte merrieveulen kwam voor 24.000 euro in handen van een Oostenrijkse dressuurstal.

Sissilotta Noir is door de familie Pichler gefokt uit de Don Frederico-dochter Stacie en komt uit dezelfde moederlijn als de Grand Prix-hengsten Lux As en Loran. Het merrieveulen viel op de keuring ook al op en kreeg daar een 9,5 voor de basisgangen.

Valerio (V-Power x Desperados FRH) werd op het AWÖ Bundeschampionat nog gehuldigd als kampioen van de dressuurgefokte hengstveulens en bracht in de veiling het tweede geld van 18.000 euro op.

Uranus (United Hearts x Casinos) werd met 16.000 euro het duurste verkochte springveulen. Het hengstveulen is een halfzus van het internationale 1.45m-paard Costa (v. Champion de Cord) en de AWÖ-goedgekeurde hengst Diacasinos (v. Diacontinus).

Bron: Horses.nl