Boleybawn Auction: 40.500 euro voor Cardento-zoon

Gisterenavond was het hengstveulen Pembrook Kilmashogue (v. Cardento) de veilingtopper op de Boleybawn Auction. Het veulen bracht 40.500 euro op en viel voor dit bedrag in Ierse handen. Uit de moeder MHS Pembrook Lady komt de 13-jarge Kilkenny, die op het hoogste niveau actief is met Max Wachman.

Op de veiling wisselden twaalf veulens van eigenaar. De kopers kwamen uit Engeland, Ierland, België, Noorwegen en Duitsland. Gemiddeld brachten de veulens op 14.375 euro op.

21.000 euro voor Boleybawn Rapunzel

Het tweede geld werd betaald voor het merrieveulen Boleybawn Rapunzel (v. All Road 2000 Z). De schimmel ging van de hand voor 21.000 euro en vertrekt naar Engeland.

20.000 euro voor Boleybawn Roulette

Een Duitse koper verzekerde zich van het merrieveulen Boleybawn Roulette (v. Der Senaat 111). Hij legde 20.000 euro neer voor de vos.

Bekijk hier de veilingprijzen

