Derde editie “The Foal Edition 2025” online

Vanaf heden staat de derde editie online van de Van Olst Sales Online “The Foal Edition 2025”. Deze derde editie van dit jaar is weer gevuld met veulens van fokkers die de bekende Van Olst hengsten hebben gebruikt.

Veulens van de reservekampioen van de Pavo Cup Pjethro, de bronzen medaillewinnaar Real Dream en de imponerende Renzo en Powerdale worden aangeboden naast de veulens van de top Grand Prix hengsten Kjento en Glamourdale. Lichte Tour hengsten Nalegro en Lantanas zijn wederom vertegenwoordigd met enkele nakomelingen en ook de 6-jarige hengsten O’Frederic en Secret Lover ontbreken niet met hun nafok.



Na de succesvolle twee edities van dit jaar is dit de laatste mogelijkheid om een veulen te kopen bij Van Olst Sales in 2025. Registreren kan eenvoudig op www.vanolstsales.online en het bieden begint op 19 september waarna de veiling eindigt op dinsdag 23 september.