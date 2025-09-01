Dutch Dream levert met 105.000 euro veilingtopper Borculo Elite Veulen Veiling 2025

De Borculo Elite Veulen Veiling is weer helemaal terug van weggeweest. En hoe! De editie van 2025, gehouden afgelopen zaterdag 30 augustus bij De Radstake, bewees dat de veiling nog steeds bij de top behoort. Met sterke veulens, vele verkoop en brede internationale interesse was het een middag vol hoogtepunten. De onbetwiste veilingtopper van de dag was Valdemar van de Watermolen, die voor een indrukwekkende 105.000 euro werd verkocht.

De door Jan en Anneke Greve en J.M. Sanders gefokte hengstveulen van Dutch Dream uit een Secret moeder zorgde voor een spannend biedspel tussen kopers uit Portugal en Duitsland, uiteindelijk trok de Duitse koper aan het langste eind.

Springveulen Verosa naar de VS voor 21.000 euro

Bij de springveulens was het Verosa (v. Oslo), een elegant merrieveulen gefokt door M. van Heel, dat de hoogste prijs behaalde. Zij vertrekt voor 21.000 euro naar de Verenigde staten.

Internationale belangstelling

Het merendeel van de veulens werd verkocht en de veiling trok belangstelling uit verschillende landen, waaronder Zweden, de Verenigde Staten, Portugal, Duitsland, Polen, Nederland, België en Italië. Daarmee bevestigt Borculo zijn internationale allure en aantrekkingskracht. Dankzij het gebruiksvriendelijk en probleemloos werkende online platform HORSE24 konden geïnteresseerden wereldwijd eenvoudig meebieden.

Veilinguitslag Borculo Elite Veulen Veiling 2025

Op naar meer in 2026

De organisatie kijkt met trots terug op een geslaagde editie en kijkt er naar uit om er volgend jaar nog een schep bovenop te doen. Wie niets wil missen, doet er goed aan om de sociale mediakanalen van Veulenveiling Borculo nauwlettend in de gaten te houden.

Bron: Persbericht