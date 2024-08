Glamourdale-zonen en aparte kleuren in trek bij Grand Prix Sales

Uro Star Texel was gisteravond met 46.000 euro het duurste dressuurveulen van de Grand Prix Sales. De zoon van Glamourdale is via moeder Iyvorieta Texel (v. Don Schufro) de halfbroer van Power Man Texel, het hengstveulen dat vier jaar geleden bij de eerste editie van de Grand Prix Sales met 37.000 euro ook al het duurste dressuurveulen was.

Ook het één na duurste veulen was een zoon van Glamourdale, de hengst die op de Olympische Spelen in Versailles onder Charlotte Fry brons won in de individuele finale. Voor zijn bonte zoon Ushuaïa (mv Bontfire) werd 44.000 euro betaald.

Perlino met blauwe ogen

De nummer drie van de bestsellerlijst heeft eveneens een bijzondere kleur. Het gaat om de ponyhengst Game Changer D (Gold Garant x Herzkönig), die een perlino-kleurige vacht heeft met blauwe ogen. Dit opvallende hengstveulen werd virtueel afgeslagen op 37.000 euro.

Gemiddeld ruim 17.000 euro

Gemiddeld werd gisteravond op de online-veiling van Sannah Angenent en Marjolein Ras 17.412 euro per dressuurveulen betaald. Er kwamen 17 dressuurveulens onder de hamer.

Bron: Horses.nl