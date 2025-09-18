Laatste kans dit jaar: Paardenveilingonline sluit veulenseizoen af met topcollectie

Het veulenseizoen loopt ten einde, en dat betekent: de allerlaatste kans van 2025 om een toekomstig kampioen als veulen aan te schaffen. Paardenveilingonline presenteert haar slotcollectie van het jaar bestaande uit 47 zorgvuldig geselecteerde springgefokte veulens, twee interessante fokmerries en een exclusief embryo.

De collectie staat garant voor kwaliteit, potentie en realistische prijzen, precies waar deze online veiling inmiddels om bekend staat. Veulens uit eerdere edities zijn al succesvol doorgestroomd naar de topsport. Wilt u investeren in de genen van morgen? Dan is dit hét moment.

Top interesse voor deze 6 veulens, uw kans om op tijd in te stappen

De collectie trekt volop aandacht, en sommige veulens worden nu al opvallend vaak bekeken. Dat betekent: grote interesse, en mogelijk stevige concurrentie de komende dagen. Wilt u niet achter het net vissen? Dan is dit hét moment om uw favorieten veilig te stellen.

Met ieder hun eigen kwaliteiten bieden deze zes veulens volop potentie voor sport én fokkerij. Laat ze niet aan u voorbijgaan.

Rechtstreeks terug op Grand Prix-winnaar Cella

Pearl Bella Z (Pegase van ’t Ruytershof x Baloubet du Rouet) – Bekijk video

Pearl Bella Z (Pegase van ’t Ruytershof x Baloubet du Rouet). Foto: Paardenveilingonline.com

Twee eersteklas prestatiestammen zijn samengebracht in de pedigree van deze Pearl Bella Z. Hij voert van moederszijde in de derde generatie terug op de Grand Prix-merrie Cella, waarmee Ben Maher teamgoud en individueel zilver won op het EK in Herning en meerdere Grand Prixs op zijn naam zette.

1.40m-moeder is halfzus van drie 1.50/1.60m-paarden

Domiklahoma KK Z (Dominator 2000 Z x Nabab de Reve) – Bekijk video

Domiklahoma KK Z (Dominator 2000 Z x Nabab de Reve). Foto: Paardenveilingonline.com

Met haar prestaties op internationaal 1.40m-niveau onder Marriët Smit-Hoekstra is moeder Foklahoma VDL één van de zeven internationaal presterende nakomelingen van grootmoeder Zoklahoma VDL. Zij bracht namelijk ook de 1.50/1.60m-paarden Doklahoma VDL (v. Baloubet du Rouet), Ironmaster VDL (v. Arezzo VDL) en Hoklahoma VDL (v. Inshallah de Muze)

Gefokt uit volle zus van Grand Prix-paard Calisto Blue

Chalourelle SV (Diaron x Chacco Blue) – Bekijk video

Chalourelle SV (Diaron x Chacco Blue). Foto: Paardenveilingonline.com

Chalourelle SV vertegenwoordigt een sterke sportstam en is gefokt uit de volle zus van het Grand Prix-springpaard Calisto Blue, waarmee Daniel Deusser en Michael Whitaker tot successen kwamen. Daarnaast is moeder Chacirelle een halfzus van de eveneens op het hoogste niveau geklasseerde Menconvio PS (v. Messenger) van Ruben Arroyave.

Bonte blikvanger met springgenen

Dreaming Hero HV Z (Dancing Heros de Rock Z x Copabella Visage) – Bekijk video

Dreaming Hero HV Z (Dancing Heros de Rock Z x Copabella Visage). Foto: Paardenveilingonline.com

Deze bonte verrassing beschikt over goede springgenen. Zijn evenzo opvallend gekleurde vader Dancing Hero de Rock 1 Z is een getalenteerde, zesjarige zoon van Dominator 2000 Z die zijn springaanleg al heeft getoond in de hengsten- en jonge paarden-competities.

Stam van Balou du Reventon, Chatinue en Balou du Rouet

Chonta Viva SV (Conthargos x Vivant van de Heffinck) – Bekijk video

Chonta Viva SV (Conthargos x Vivant van de Heffinck). Foto: Paardenveilingonline.com

Met succesvolle nakomelingen op het hoogste niveau zoals Pia Contra, Condara, Cocolina en Easy Girl heeft vader Conthargos zijn naam als Grand Prix-paardenleverancier gevestigd. Hij is hier samengebracht met de directe moederlijn van de Grand Prix-hengsten Balou du Reventon, die deelnam aan de WEG in Herning, en Chatinue evenals topvererver Balou du Rouet.

Stam van Daddycool Go, Ness Go en Woodstock O

Vicky Diamond (Ruzgar VII S x Tangelo vd Zuuthoeve) – Bekijk video

Vicky Diamond (Ruzgar VII S x Tangelo vd Zuuthoeve). Foto: Paardenveilingonline.com

Eén van de meest opvallende hengsten van zijn jaargang is de spectaculair springende Ruzgar VII S, die dit jaar zijn eerste veulens presenteert. Onlangs werd dit toptalent verkocht naar Canada met oog op een topsportcarrière.

Versterk uw fokkerij: drachtige merries & elite embryo’s

Ook de fokker komt aan zijn trekken: twee drachtige merries met interessante bloedlijnen maken deel uit van de collectie. Ze waren de afgelopen week opvallend populair bij kijkers en terecht. Dit zijn merries die uw fokkerij direct kunnen versterken.

Mallory W is drachtig van Andiamo Semilly, komt uit de lijn van Babbe van ’t Roosakker en is verwant aan drie 1.50/1.60m-paarden. Dame Blanche sprong zelf 1.50m en is drachtig van Akarad Hero Z, een unieke kans om sport én fokkerij te combineren.

Daarnaast bevat de collectie tien genetisch veelbelovende embryo’s, dé kans voor fokkers die gericht willen investeren in toonaangevende bloedlijnen. Met namen als Cornet Obolensky, United Touch S, Ermitage Kalone en Emerald van ’t Ruytershof biedt deze selectie kwaliteit van het hoogste niveau. Van reeds geïmplanteerde embryo’s tot nog ingevroren topcombinaties: er is volop keuze voor wie vooruit wil fokken.

Bekijk nu de volledige collectie veulens, fokmerries en embryo’s

Wilt u uw fokkerij of sportstal versterken met genetica van topniveau? Dan is dit het moment om toe te slaan. Met bijna 50 veulens, 10 embryo’s en 2 drachtige fokmerries biedt deze veiling kansen die u niet vaak tegenkomt.

Bieden kan van 17 t/m 20 september, de eerste items sluiten op zaterdagavond vanaf 20:00 uur. Wacht niet tot het laatste moment: oriënteert u op tijd en stel uw favorieten veilig voordat de concurrentie toeslaat. Registreer nu uw account gratis.

Heeft u vragen over de collectie, het biedproces of het registreren? Het team van Paardenveilingonline helpt u graag verder. Uw volgende veulen, embryo of fokmerrie is slechts één bod van u verwijderd.