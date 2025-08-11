Laatste kans! Vanavond sluit de KWPN Online Foal Auctiom

. . . Vanavond om 20.00 uur sluiten de biedingen op de 19 dressuur- en zes springveulens in de KWPN Online Foal Auction. Hoogste tijd dus om uw definitieve keuzes te maken.

Geïnteresseerden uit onder meer Spanje, Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben de collectie al weten te vinden en hebben de eerste biedingen gedaan. De collectie bestaat uit 25 veulens, afstammend van hengsten als One Million, Kjento, Blue Hors Zackerey, Extreme US en Drummer 2000 TN.

Veelbelovend

Het hengstveulen Vanquard VBF (O’Toto van de Wimphof x For Romance) is gefokt uit een halfzus van het Grand Prix-paard Happyness E (v. Rousseau), waarmee Lynne maas eerder al de Pavo Cup won. Uit de volle zus van de Grand Prix-sport- en fokhengst Uphill komt het Kjento-hengstveulen Vito Fornaio (mv.Oscar) en ook interessant is bijvoorbeeld het merrieveulen Venecia (Viva Romance PS x Secret), wiens moeder een halfzus is van de KWPN-goedgekeurde hengst Ladignac (v.Glock’s Zonik).

De Hitmaker-zoon Valeur SKH (mv. Ferdinand) is een kleinzoon van de Lichte Tour-merrie Winea M, die op haar beurt weer een halfzus is van het internationale Grand Prix-dressuurpaard Guapo (v. Jazz). Het springgericht gefokte merrieveulen Vienna Salland (Uncle Joe van ’t Meulenhof x Berlin) combineert de sterke stam van Emerald met de moederlijn van internationale springpaarden als Wisconsin en Dame Blanche.

Met drie minuten verlengd

De ervaring leert dat vooral het laatste uur van de veiling flink wordt geboden. Vanaf 20.00 uur vanavond sluit de veiling. De veiling loopt telkens af voor enkele paarden tegelijkertijd. Mocht er in de laatste vijf minuten een nieuw bod komen, dan wordt de tijd met drie minuten verlengd. Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel. Tevens houden wij u dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen.

Meer informatie

De paarden zijn beoordeeld door een KWPN-inspecteur en veterinair gekeurd, deze gegevens zijn online beschikbaar. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen in het internationale transport. Voor vragen over de collectie of veiling kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.

