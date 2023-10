Stal Brouwer veulenveiling: 14.000 euro voor Cartier van de Kavelingen Z

Gisterenavond stond Manege Molenheide in Schijndel in het teken van de Stal Brouwer veulenveiling. Met 87 aangeboden veulens was er meer dan genoeg keuze op de laatste Brouwer veulenveiling van 2023. Met 14.000 euro was de nakomeling van HH Conrad x Cassini I, het hengstveulen Cartier van de Kavelingen Z, de veilingtopper van de avond en werd hij verkocht naar Duitsland.