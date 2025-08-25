Tweemaal 7.500 euro in KWPN Online veulenveiling

De collectie van de zojuist afgesloten KWPN Online Veulenveiling bedroeg negen spring- en 32 dressuurveulens. Het bruine merrieveulen Vupina H, afstammend van de EK-medaillewinnaar Ermitage Kalone, en de Livius-zoon Vivius brachten beide 7.500 euro op en blijven tevens behouden voor Nederland.

Voor het merrieveulen Violeta Sodorette werd het tweede geld van 6.500 euro betaald door een koper uit Nederland. De Frankie Lee-dochter heeft dezelfde grootmoeder als het internationale Grand Prix-paard Domino (v. Spielberg) van Alexandre Ayache.

Daarnaast viel de virtuele hamer tweemaal op het bedrag van 5.500 euro: voor de Telstar JM TN-zoon Vortex en het hengstveulen Victor van den Hoogeweg. De Dorian Grey TN Z-zoon gaat in de derde generatie terug op de internationale 1,50m-merrie Belle van den Hoogeweg en is daarmee ook verwant aan de 1,55m-paarden Cartouch en Elliot. Vortex werd gekocht door een Amerikaanse koper, Victor van den Hoogeweg blijft op eigen bodem.

Van de 41 aangeboden veulens werden er 35 daadwerkelijk verkocht, de gemiddelde verkoopprijs bedroeg 4.086 euro.

Bekijk hier de veilingresultaten

Bron: Horses.nl