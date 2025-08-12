Veel talent en prestatiegenen in KWPN Online Veulenveiling

De tweede collectie van de KWPN Online Veulenveiling is vanaf vandaag te bekijken op de website en deze collectie biedt weer kans om goede investeringen te doen. Van 15 tot en met 18 augustus kan er worden geboden op negen spring- en 19 dressuurveulens, afstammend van onder meer de kersverse wereldkampioen Proud James, One Million, Pavo Cup-kampioen Extreme US, Rolex Grand Prix-winnaar Highway TN en Cape Coral RBF Z.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Dit seizoen staan er weer zeven edities van de KWPN Online Veulenveiling op het programma, in de maanden juli tot en met september.

Dressuuraanleg gegarandeerd

Met de fantastische ritten van Proud James op het WK in Verden nog vers in het geheugen, waar hij de gouden medaille binnensleepte bij de vijfjarigen, is het interessant dat deze hengst een interessant merrieveulen in deze collectie heeft. Valery (Proud James x Emerson) heeft bovendien drie merries op rij in haar pedigree die op minimaal Z2-niveau gepresteerd hebben en de ZZ-Zwaar geklasseerde grootmoeder Daisy is zelf een halfzus van het internationale U25-Grand Prix-paard S.Rappe van Michael Rapcewicz.

Ook een veelbelovend talent is bijvoorbeeld de Vitalis-zoon Vicepresident die gefokt is uit de goed geteste (EPTM 82 punten) Lichte Tour-merrie Luna (v. Governor). Zijn halfzus Vodka Orange (v. Pjethro) eindigde dit jaar als achtste in de finale van de Nationale Veulenkeuring en uit deze stam komt onder meer het internationale Grand Prix-paard Rapsodie T (v. Gribaldi). De Powerbank-zoon Vygo Power CT (mv. Uphill) is als halfbroer van de Lichte Tour-paarden Johnny Walker (v. United) en Le Grand Ayden HB (v. Grand Galaxy Win) eveneens veelbelovend.

Bont springveulen

Voor de springpaardenliefhebber die op zoek is naar iets aparts, is de Arezzo VDL-zoon Varezzo een interessante optie. Met zijn bonte kleur gaat hij later zeker de aandacht trekken op concours. Uit de sterke Melusiena-stam gefokt is het hengstveulen Vince (v. Cassini Gold), wiens moeder Genie Zelusiena met 79,5 punten goed getest is.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 15 augustus kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 18 augustus vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.

