Veulenveiling Prinsjesdag in Deurne: 32.000 euro voor Aganix du Seigneur-dochter

Op een zonovergoten CH Deurne werd gisterenmiddag een tiental exclusieve veulens geveild op de Veulenveiling Prinsjesdag, die dit jaar voor het eerst plaats vond tijdens het NK Springen met als doel: Sport en fokkerij samenbrengen. Het eerste veulen in de baan, de vosmerrie Apart van ’t Gebergte (Aganix du Seigneur x Diamant de Semilly) uit de rechtstreekse moederlijn van Emerald van ‘t Ruytershof, werd direct de veilingtopper. Na een stevig biedduel trok een Belgische koper voor een bedrag van 32.000 euro aan het langste eind.

Vier hengstveulens en zes merrieveulens maakten deel uit van de collectie. Nakomelingen van Aganix du Seigneur, Mylord Carthago, Quel Homme de Hus, Diablue PS, Drummer 2000 TN Z, Jaguar vd Berghoeve, Mosito van de Hellehof, Emerald van ’t Ruytershof en Cornet Obolenksy.

Tweede en derde geld

Het tweede geld van 20.000 euro ging naar het merrieveulen Mylady K van Kattenheye Z (v. Mylord Carthago). De halfzus van de dertienjarige vos Mandato van de Neerheide, die onder Christian Ahlmann op het allerhoogste niveau presteert, lijkt daarmee een toekomst in Nederland tegemoet te gaan.

Voor het hengstveulen Vylori werd er een bedrag van 19.000 euro weggelegd door een klant uit Noorwegen. Deze Cornet Obolenksy-zoon grijpt rechtstreeks terug op de wereldberoemde merrie Usha van ’t Roosakker.

Gemiddeld 15.000 euro

De tien veulens werden gemiddeld voor bijna 15.000 euro verkocht. Veel van de klanten bevonden zich aan de piste in Deurne. Het merrieveulen Arcotiqkey Z (v. Aganix du Seigneur) werd voor 12.000 euro verkocht aan een Franse koper. Haar grootmoeder is de 1.60m.-merrie Eliza en gaat terug op Narcotique de Muze, die naast haar sportcarrière onder Eric Lamaze ook van grote betekenis is geweest in de fokkerij. In totaal werden acht van de tien veulens verkocht, wat zorgt voor een verkooppercentage van 80%.

Fijne samenwerking

Niet alleen de organisatie van Veulenveiling Prinsjesdag kijkt zeer tevreden terug op deze allereerste editie tijdens het NK Springen. Ook de voorzitter van CH Deurne, Dirk van Santvoort, is de samenwerking goed bevallen. “De veiling was een hele mooie aanvulling op het programma. Het was voor het publiek een mooie afwisseling tussen de twee omlopen van het seniorenkampioenschap, het zorgde voor reuring en een goede sfeer.”

Bekijk hier de gehele collectie en prijzen

Bron: Horses.nl/Persbericht