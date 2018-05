KFPS dichtbij karakterfokwaarden

Het KFPS is dichtbij karakterfokwaarden. Op de regiovergaderingen de afgelopen weken en de ledenraadsvergadering gisteren in Putten werd uitgebreid gesproken over het jaarplan 2018, waarin onder andere staat dat een genetische analyse van de sinds 2013 tijdens de ABFP gescoorde karakterdata gaat leiden tot een eerste aanzet voor karakterfokwaarden, met name voor hengsten.