All At Once keur verklaard: ‘Hij geeft dat net beetje extra voor het zwaardere werk’

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
All At Once keur verklaard: ‘Hij geeft dat net beetje extra voor het zwaardere werk’ featured image
All At Once (v. Ampère) met Lara van Nek Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

De in 2019 op negenjarige leeftijd bij het KWPN goedgekeurde All At Once (Ampère x Gribaldi) van fokster Willeke Bos is zojuist op de KWPN Hengstenkeuring keur verklaard. De afgelopen jaren waren in de subtop al steeds vaker All At Once-kinderen te zien en nu is de hengst van Willeke Bos ook doordrongen tot de top van de HorseTelex Ranking. Op de B-ranking (nafok tot en met 11 jaar/minimaal 10 nakomelingen in de FEI-sport) staat de hengst op plaats 1. En dat deed de zwarte hengst zonder extreme aantallen: in de KWPN-database heeft hij maar 170 nakomelingen en Willeke Bos schat dat hij in totaal maximaal 500 veulens op de wereld heeft gezet.


