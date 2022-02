Las Vegas wint, maar met nipte voorsprong

Waar Las Vegas (v. Ferdeaux) in de eerdere omlopen van de hengstencompetitie ruimschoots won, was de afstand tot de nummer twee, Lowlands (v. Millennium) vandaag maar één puntje, en kwam Lennox US (v. Grand Galaxy Win) daar op maar weer één punt achter. Onder Franka Loos won Las Vegas daarmee wel met gemak de klasse M, maar vandaag was de aanleuning een beetje de spelbreker voor de hengst.

Las Vegas liet ook vandaag zoals altijd weer een geweldige ruimte zien in de draf en galop, en toonde een opwaarts beeld. De stap was zoals altijd niet zijn highlight qua lichaamsgebruik, maar over de benen wel zuiver en redelijk ruim. De aanleuning was vandaag echter iets onrustig in de mond. Juryleden Monique Peutz, Bart Bax en Mariette Sanders-van Gansewinkel gaven aan dat de hengst wel een mooi opwaarts beeld toonde, maar benadrukten terecht dat de hengst van De Dalhoeve en Nico Witte meer vanzelfsprekend in zijn EIGEN (waarbij het woord ‘eigen’ sterk werd benadrukt) zelfhouding en van de hand af moest lopen.

Stap: 8, Draf: 9,5, Galop: 9, Harmonie: 8,5, Totaalindruk: 9,5, Totaalpunten: 89.

Gewillig beeld bij Lowlands

Onder Dinja van Liere liet Lowlands een goede proef zien, waarmee hij dicht bij Las Vegas in de buurt kwam. De hengst mocht vandaag soms iets meer houding maken, maar liep een gladde en gelijkmatige proef, waarbij de stap eruit sprong. De juryleden gaven aan dat het achterbeen soms iets resoluter door zou mogen treden en dat de balans nog meer bergop mocht komen, maar dat de hengst wel zeer bewerkbaar en gefocust op zijn amazone was.

Stap: 9, Draf: 8,5, Galop: 8,5, Harmonie: 9, Totaalindruk: 9, Totaalpunten: 88.

Lennox U.S. komt dichtbij concurrentie

Een totaal ander paard dat zeker niet veel voor de één punt hoger scorende Lowlands onderdeed was Lennox U.S. onder Jill Bogers. De draf is de highlight van deze charmante hengst: een zeer taktmatig, bergop en swingend beeld. De stap mocht volgens de juryleden losser door het lichaam en meer bodem pakken. De galop kreeg ook een negen, voor de goede mate van balans en schakelvermogen.

Stap: 75, Draf: 9, Galop: 9, Harmonie: 95, Totaalindruk: 85, Totaalpunten: 87.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl