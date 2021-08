Lambrusco en Four Seasons aangewezen voor verrichtingsonderzoek

Nadat de hengstenkeuringscommissie de hengsten op exterieur en tweemaal bij het springen heeft beoordeeld, zijn de Entertainer-zoon Lambrusco en de For Pleasure-zoon Four Seasons aangewezen.

De beide vijfjarige hengsten zijn daarmee direct aangewezen voor het 21-dagenonderzoek. De Entertainer-zoon Lambrusco (uit Total Touch stb-ext prest van Lux) van fokkers Pieter en Loes Keunen-Hanssen uit Linne en mede-geregistreerde Stal Hendrix is met Sophie Hinners geplaatst voor de finale. Hij is een halfbroer van het Olympische springpaard Bardolino (v. Cardento) van Raiko Takeda. Ook Four Seasons (For Pleasure uit C-Flower Z van Cassini II, fokker E.A.C. BV uit Weert) van Team Nijhof, Roelof Bril en Kees van den Oetelaar mag zich gaan bewijzen in het verrichtingsonderzoek. Deze hengst heeft al meerdere malen opvallend gepresteerd in de jonge paardenwedstrijd en kon hier in Valkenswaard de hengstenkeuringscommissie bekoren. Hij is een kleinzoon van de Grand Prix-merrie Vink Flower III (v. Figaro) die met Eric van der Vleuten presteerde.

Ook bij de vierjarigen beoordeelt de hengstenkeuringscommissie nog een aantal hengsten, deze uitslagen worden later bekend gemaakt.

Bron: KWPN