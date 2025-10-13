Andries van Daalen gekozen in WBFSH-bestuur

KWPN-voorzitter Andries van Daalen maakt vanaf nu onderdeel uit van het WBFSH-bestuur. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, die dit jaar bij het SAWHS (South African Warmblood Horse Society) in Zuid-Afrika werd gehouden, werd Van Daalen verkozen in het bestuur en nu is hij één van de vicevoorzitters (elk bestuurslid is vicevoorzitter). Voorzitter Jan Pedersen gaat op voor zijn tiende (!) termijn en werd herkozen als voorzitter.

Pedersen is ondertussen al meer dan 25 jaar voorzitter van de WBFSH en daarnaast al vanaf 1994 voorzitter van het Deense stamboek DWB.

In Nederland is er een grens aan het aantal termijnen in bestuursfuncties en Andries van Daalen is ondertussen aan zijn derde (en laatste) termijn als voorzitter van het KWPN bezig is. Van Daalen werd in 2017 benoemd als voorzitter van het stamboek en twee keer herbenoemd. In totaal mag hij maximaal negen jaar voorzitter zijn (en twaalf jaar deel uit maken van het bestuur).

In het bestuur van de WBFSH was Nederland de afgelopen jaren niet vertegenwoordigd: naast Pedersen hebben Armond Perron-Pette (SF, Frankrijk, benoemd in 2023), Renai Hart (NZHS, Nieuw-Zeeland, herbenoemd in 2024), Eva-Maria Livesey (AES, Groot-Brittannië/Nederland, herbenoemd in 2023), Stephan Kelchtermans (BWP, België, herbenoemd 2025) en Norbert Camp (Trakehner Verband, Duitsland, herbenoemd in 2024) zitting is het bestuur als vicevoorzitters.

“De wereld om ons heen verandert en dat geldt zeker voor de fokkerijwereld. Alle stamboeken hebben te maken met oplopende kosten en tegelijkertijd zien we de trend dat er minder merries worden gedekt en minder veulens worden geregistreerd. Daarbij komt dat welzijn niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd, een steeds belangrijker onderwerp wordt. Ik heb de overtuiging dat we samen sterker zijn en kijk daarom uit naar de periode die voor me ligt”, meldt Van Daalen in een persbericht van het KWPN

Ralph van Venrooij, Hoofd Fokkerijzaken, maakt al vanaf 2019 deel uit van de ‘Executive Board’ en zal vanuit die functie Van Daalen ondersteunen in zijn nieuwe rol.

Bron: KWPN / Horses.nl