Constructief eerste fokkerscafé Tuigpaard

Woensdagavond vond het eerste fokkerscafé Tuigpaard plaats bij de Zilfia’s Hoeve in Houten. De aanwezigen konden aan de hand van stellingen, open vragen en meerkeuze vragen via hun mobiele telefoon hun mening geven over diverse onderwerpen, waarbij de uitslag op het scherm werd getoond.

Onder leiding van Ralph van Venrooij, Hoofd Fokkerijzaken, KWPN-inspecteur Viggon van Beest en discussieleider Johan Wilmink werden de vragen voorgelegd en toegelicht aan het publiek.

Zorgen over de register-B veulens

Johan: “Verschillende onderwerpen zoals de merrie- en de hengstenselectie passeerden de revue. De meerderheid van de aanwezigen uitten ook hun zorgen over de register-B veulens. Er hing een hele goede sfeer waarbij we een constructieve discussie konden houden. We kijken uit naar het volgende fokkerscafé.”

Bron: Horses.nl/KWPN