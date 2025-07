Drie tuigpaardmerries opgewaardeerd op na- en herkeuring

Gistermiddag vond in Ermelo de na- en herkeuring van drie driejarige tuigpaardmerries plaats. Voor allen zat er een positief resultaat in. Eén merrie werd voorlopig keur, één werd er ster en één merrie werd er voorlopig keurwaardig bevonden.

De jury bestond vandaag uit inspecteur Viggon van Beest, Harco Naber, Henk Prins en Etienne Raeven waarbij Van Beest de herkeuringsmerrie niet beoordeelde.

Skye Rose C

Op de nakeuring verscheen Skye Rose C (Reg. B Prok van Melody Acres My-Quest uit Jay Rose keur van Plain’s Liberator met daarvoor de bekende Wieke V keur pref sport van Manno), f/g. Wim Cazemier die sinds kort weer terug is uit Amerika en in Roden woont. Moeder Jay Rose C ging destijds mee naar Amerika en haar dochter Skye Rose C is nu evenals haar halfzus Rosie Jay C (elite van Nel-Mar Hummer) sinds kort in Nederland.

Van Beest: “De merrie ging vandaag van Reg. B naar Reg. A. en werd voorlpig keurwaardig bevonden. Ze is dus al Prok-gekeurd. Om definitief in het stamboek te worden opgenomen moet ze eerst aan de sporteis voldoen. Op basis van de vandaag gegeven cijfers zou ze elite kunnen worden na het behalen van die sporteis. Het is een heel tuigtypische merrie met veel uitstraling. De hals zou nog iets meer bespiering mogen hebben waarbij ze een lichte hoofd/halsverbinding heeft evenals een mooie schoft en een hard fundament. In beweging wist ze te overtuigen waarbij ze veel kracht, actie, tact en balans liet zien. Ze mag nog even meer terug komen in het front.”

Symfonie GSM

De tweede merrie die werd aangeboden op de nakeuring is de Bocellies Matteo-dochter Symfonie GSM, een volle zus van de KWPN-hengst Neon GSM. Symfonie GSM komt uit Daymonde keur (v. A New Day GSM aangewezen), f/g Jan Thijs Seinen uit Punthorst. Tijdens de CK Tolbert werd ze doorverwezen naar de nakeuring. Etienne Raeven: “Symfonie is een royaal ontwikkelde, langgelijnde merrie met veel formaat, een mooi hoofd en een goed ontwikkelde schoft. Ze heeft een goed aangesloten bovenlijn. In beweging zou ze nog iets meer front mogen maken. Ze beschikt over een goede actie in het voorbeen en veel buiging in het achterbeen maar ze mag nog iets meer bergop bewegen.” Ze is zeer laag verwant (5,9%). De merrie werd voorlopig keur maar een uitnodiging voor de NTD zat er niet in.

Nu ster

Voor herkeuring was Sodanca (Cizandro uit Anca keur van Unieko), f/g Wim Ruinemans uit Rhenen naar Ermelo gekomen. Anca was als driejarige NMK-kampioen. Etienne Raeven: “Sodanca is een tuigtypische merrie met veel front die de hals er goed op heeft staan. Ze heeft een goede/schoft schouderpartij. In draf zou ze nog iets royaler in het voorbeen mogen zijn. Het achterbeen wordt goed gebogen maar ze zou nog even meer lichaamshouding en souplesse mogen tonen.” De merrie werd ster verklaard.

Bron: KWPN