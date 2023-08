Extreme U.S.-dochter Tamina Delin BS NVK-kampioene

Op de Nationale Veulenkeuring in Ermelo zetten de merrieveulens de toon en werden zowel kampioen als reservekampioen. De titel ging naar de over veel schakelvermogen beschikkende Tamina Delin BS (Extreme U.S. x Tuschinski, fokker Jaap Sikma) van Stal Brouwer, Bart Bartelds en Sandra Keizer.

Tamina Delin BS viel op met haar schakelvermogen. “Dit is een langgelijnd veulen met heel veel front en een sterk lichaam. Ze heeft een mooie hals en een extra bewegingafloop. We zagen bij dit merrieveulen heel veel rust in de beweging, waarbij ze mooi opwaarts gaat”, vertelt Johan Hamminga. Hij vormde samen met Bart Bax en Menke Hoekstra het jurycorps.

Bijzonder veulen

Jaap Sikma staat te boek als fokker van de kersverse kampioene. Hij verkocht haar moeder Fame Delin RT dragend aan Stal Brouwer en zij verkochten de merrie weer aan Bartelds en Keizer. Ze maakten de afspraak dat het veulen in gedeeld eigendom zou zijn. Leo Brouwer kocht meerdere paarden bij Sikma. “Bart en Sandra hadden me laten weten dat ze een goede merrie zochten en deze merrie paste heel goed bij hen. Een aantal dagen na de geboorte van het veulen, stuurden ze me een video. Van het begin af aan was ze al een heel bijzonder veulen met heel veel vermogen tot dragen. Ze heeft drie goede gangen, loopt fantastisch van de grond en heeft weinig snelheid nodig. Daarbij heeft ze een mooie lange hals en een mooi hoofd, ze heeft eigenlijk alles mee.”

Rassige Tango Lady

De reservetitel ging naar Tango Lady (Fürst Toto x Dancier) van fokker Mathijs Maat. “Dit is nog een jong merrieveulen. Ze beschikt over heel veel ras, veel uitstraling en een sterke bovenlijn. Dit merrieveulen heeft veel zelfhouding en een rustige manier van bewegen.”

Extreme U.S.

Hengstveulen Thor F. (Extreme U.S. x UB40, fokker M.A. Faber) van de fokker en Joop van Uytert maakte de top drie compleet. “Dit veulen heeft heel veel front en een mooie bovenlijn. Hij beweegt mooi opwaarts met veel schakelvermogen en heel veel schwung. Daarbij blijft hij heel mooi los door het lichaam.”

Top vijf

Vierde werd The King’s Man BEK (Opoque x Bojengel) van fokkers Stal de Bekelaar en R.H.J. Janssen. Hij viel op met veel ras, lichtvoetigheid en mooie verbindingen. Ook het veulen dat op de vijfde plek eindigde is zeer interessant gefokt. The Next One (Next Romancier x De Niro van Stal Rom Vermunt en Harld en Jeanette Bruinier-van der Ham is een halfbroer van WK-medaillewinnares Lightning Star.

Bron: KWPN