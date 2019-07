Galaxie-dochter Lolana uitschieter met 85/85

In Alblasserdam verscheen een grote groep paarden op de stamboekkeuring. Van de 51 aangeboden merries verkregen er 27 een sterpredicaat. Uitschieter van de dag was Lolana (Galaxie x Vivaldi), die voor zowel exterieur als beweging 85 punten scoorde.

“Een opwaarts gebouwde en langgelijnde merrie met veel uitstraling. In beweging zagen we veel houding (90), in de draf (90) toonde ze veel techniek en souplesse”, aldus Floor Dröge over de Galaxie-dochter Lolana (uit Dolana elite pref IBOP-dres D-OC van Vivaldi, fokker A. Dijkstra uit Opende), van L. van der Graaf en Y. van der Vliet uit Brandwijk

80/80 voor Grand Galaxy Win-dochter

Uit de moeder van de KWPN-hengst It’s a Pleasure komt Lozette. Deze Grand Galaxy Win-dochter (uit Dozette elite pref IBOP-dres D-OC, f/g W.L. Plaizier uit Heerjansdam) scoorde recent 80 punten in haar IBOP en wist nu 80/80 te bemachtigen. “Een royaal ontwikkelde merrie met een aansprekend front en een sterke bovenlijn.”

Lovely Lady

De grote Lovely Lady, een dochter van de aangewezen Handshake (ook bekend als de in Zweden en Oldenburg gekeurde Harlem D (Vivaldi x Donnerhall), kreeg 80/85. “Een hoogbenige merrie met een mooie bovenlijn. In beweging toonde ze veel souplesse en een opvallend mooi voorbeen. In galop zagen we veel balans.” G.A. Roza en Ad Valk fokten deze merrie uit de stermerrie Goldfever (v. Apache).

Twee oudere merries naar 80/80

Jar-Shell AF, uit de moederlijn van de recent goedgekeurde King van ’t Haarbosch, liet 80/80 noteren. Deze aansprekende Johnson-dochter (uit Ra-Shell elite pref prest D-OC, fokker L. van Aaken uit Wintelre), geregistreerd bij Trainingsstal de Hoeve, heeft een goede bovenlijn en stapt mooi door het lichaam. In het galopperen liet deze merrie zien goed te kunnen schakelen.

Kinshasa

Kinshasa (Valdez uit Entebbe elite IBOP-dres PROK van Ufo, f/g Stoeterij Broere uit Alblasserdam) kwam ook tot 80/80. “Een aansprekende merrie met een sterke bovenlijn. Haar hals zou een fractie langer mogen zijn. Haar opvallende draf toonde veel veer, techniek en afdruk.” Deze merrie komt uit de moederlijn van het internationale Grand Prix-paard Argentino en diens volle broer Phoenix H (v.Jazz).

Bron: KWPN