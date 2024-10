Gebroeders Van Mook afzonderlijk verder met eigen bedrijf

De gebroeders Van Mook waren jarenlang een begrip als leveranciers van goede dressuurpaarden. De fokkers verwierven bekendheid als duo, maar zijn sinds dit jaar onder twee namen en als twee fokkerijbedrijven verder gegaan. “Dat is allemaal heel plezierig en in goed overleg gegaan”, vertelt broer Chris van Mook, die onder de naam Dressuurstal Chris van Mook zijn bedrijf in Velddriel runt.