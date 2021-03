Grandorado-dochter scoort 85,5 punten in EPTM

In Ermelo zijn vandaag veertien springmerries geslaagd voor de EPTM, waarvan zes met 80 punten of hoger. Met 85,5 punten was Lady Queen M (Grandorado TN x Upgrade) van fokker H.G.J. Meijer uit Markelo topscoorder.

Net als bij de dressuurmerries werd de 85 puntengrens ook overschreden bij de springmerries. Met negens voor reflexen en techniek kwam de vijfjarige Lady Queen M (Grandorado TN uit Classic Queen PROK van Upgrade) van fokker H.G.J. Meijer uit Markelo uit op het fraaie puntentotaal van 85,5. Aansluitend werd ze met 75 punten voor exterieur in het stamboek opgenomen en elite verklaard.

Veel atletisch vermogen

De beoordeling was in handen van Marcel Beukers en Henk Dirksen, die goed te spreken zijn over Lady Queen M. “Deze merrie galoppeert met goede balans en heeft steeds veel kwaliteit laten zien bij het springen. Ze is heel voorzichtig, springt met veel macht en maakt de sprong achter telkens goed af. Ze springt goed met de schoft omhoog, gebruikt haar lichaam goed en toont veel atletisch vermogen. Daarbij is ze vlug en voorzichtig”, licht Marcel Beukers toe.

Lara DDH ook elite

Met 85 punten scoorde de Larenco-dochter Lara DDH (uit Beaniek van Valentino DDH) van Dekstation De Havikerwaard ook opvallend in deze EPTM, die daardoor nu elite is geworden. “Lady DDH is een royale merrie die zich heel goed laat rijden. Ze heeft een goede instelling en presteerde heel constant. Ze springt met veel vermogen en telkens op een goede manier. In galop heeft ze veel balans en kan ze makkelijk schakelen. Springen doet ze met veel gemak, ze zou daarbij nog iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien maar ze is absoluut een zeer getalenteerd springpaard.” Lara DDH kreeg voor zowel haar vermogen als instelling een 9.

84,5 voor Bubalu VDL-dochter

De Bubalu VDL-dochter Mamalou Fairy (uit Hailey Fairy elite EPTM-spr sport-spr PROK van Vigo d’Arsouilles) van fokker Claudia Vrolijk-Huijzer deed van zich spreken met een score van 84,5 punten in deze EPTM. “Deze vierjarige, langgelijnde merrie heeft een goede galop. Wanneer ze daarin nog iets sterker gaat worden, gaat het sluiten haar nog wat makkelijker af. Ze springt met veel macht, maakt de sprong achter zeer goed af en springt met veel afdruk. Ook springt ze zowel goed naar boven als naar voren; waarmee ze laat zien over veel atletisch vermogen te beschikken.”

Niancara VD scoort negens

De driejarige Niancara VD (Comfortuna VDL uit Diancara VDL Z elite IBOP-spr d-oc van Zirocco Blue VDL) van fokker J.J. van Dijk uit Ruinerwold slaagde met 82 punten, en werd aansluitend ook ster verklaard. “Deze merrie is opgevallen met haar zeer goede instelling en laat zich, zeker voor een driejarige, al bijzonder goed rijden. Voor deze twee onderdelen hebben we haar dan ook een 9 gegeven”, vertelt Marcel Beukers. “Niancara VD springt met veel vermogen, heeft een goede sprongafloop en zou nog iets meer mogen bukken. Ze heeft veel afdruk op de sprong en toont goede reflexen.”

80 punten

Twee merries kwamen uit op precies 80 punten: de vierjarige Miley (Apardi uit Cassiny ster IBOP-spr d-oc van Cassini II) van fokker Chris de Gier uit Den Haag en Mikado Mistral HVR (Emerald van ’t Ruytershof uit Bâm Bâm elite sport-spr d-oc van Cassini II) van fokker H.J. Bouwman uit IJhorst. “De Apardi-dochter is vervolgens ook elite verklaard. In beweging zou ze wat meer souplesse mogen hebben maar bij het springen waardeert ze zich duidelijk op en maakt ze juist een atletische indruk. Ze springt met veel vermogen, goed door het lichaam, toont voorzichtig te zijn en maakt de sprong achter goed af. De aansluitend ster verklaarde Emerald-dochter Mikado Mistral HVR heeft heel constant gepresteerd in de merrietest. Ze is daarbij sterker geworden en heeft zich daardoor voor wat betreft de sprongafloop duidelijk positief ontwikkeld. Ze springt met een goede techniek, is voorzichtig, laat zich goed rijden en heeft een goede instelling.”

Bron: KWPN