EPTM: 85,5 punten en NMK-ticket voor Expression-dochter

De eerste merrietest van het jaar is vandaag afgerond in Ermelo. Bij de dressuurmerries was New Girl (Expression x Ampère) van fokker Eef ten Bosch met 85,5 punten topscoorder. Zij verdiende als eerste merrie een uitnodiging voor de NMK. In totaal namen tien dressuurmerries deel aan het eindexamen van deze EPTM-test en die slaagden allemaal.

“Bij de dressuurmerries hadden we iets meer afvallers dan bij de springpaarden”, vertelt Marcel Beukers, die de merries gedurende de gehele test samen met Floor Dröge beoordeelde. “Er deden best wat driejarige merries mee en niet iedere merrie is al sterk en ontwikkeld genoeg om hier optimaal uit de verf te komen. We hebben goed gecommuniceerd met de eigenaren en zodoende zijn alle aan het eindexamen deelnemende merries geslaagd.”

9,5 voor draf

Met 85,5 punten bleek de Expression-dochter New Girl (uit Gipsy Girl keur EPTM-dres van Ampère) van fokker Eef ten Bosch uit Driel de topscoorder. Met een 9,5 voor draf en 9 voor de houding & balans kon ze met een prachtige cijferlijst als elitemerrie huiswaarts keren. “Dit is een heel opvallende merrie, die we aansluitend aan de test met 80 punten voor het exterieur in het stamboek hebben kunnen opnemen. Als kersverse elitemerrie heeft ze bovendien als eerste merrie dit jaar een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring gekregen”, vertelt Marcel Beukers.

Veel souplesse

“In de test is ze telkens heel positief opgevallen. New Girl beweegt met veel souplesse en heeft een spectaculaire draf: met veel techniek, waarin ze goed kan schakelen en bergopwaarts beweegt. In galop heeft ze zich gedurende de test duidelijk positief ontwikkeld voor wat betreft de balans, doordat ze sterker is geworden. Ze laat zich heel goed rijden en bewerken, en bij ontspanning toont ze ook een ruim voldoende goede stap. Het is een heel plezierig paard om mee te werken, die elke dag veel werklust heeft getoond.”

Toto Jr-dochter ook elite

Met 82 punten slaagde de vierjarige Make My Day (Glock’s Toto Jr. uit Diamant Héroique stb-ext d-oc van Johnson) van fokkers B. Lichtendahl en B.H.J. Peper uit Almelo. Ze kreeg een 9 voor haar draf en voor alle andere onderdelen een 8. “Deze charmante merrie hebben we ook elite kunnen verklaren. Ze heeft een zeer goede draf, waarin ze opvalt met haar techniek en souplesse. Tijdens de test heeft ze zich duidelijk positief ontwikkeld, in het begin was ze nog wat gespannen en maakte ze het zichzelf wat moeilijk doordat ze met veel achterbeengebruik beweegt en aanvankelijk wat diep bleef aan de voorkant. Doordat ze sterker is geworden verbeterde dit zichtbaar en is ze met veel meer zelfhouding gaan bewegen. Daarnaast heeft ze een goede, actieve en zuivere stap. In galop heeft ze een goede techniek en zou ze iets meer ruimte mogen hebben.”

80+ voor Secret-merrie

Ook boven de 80 punten behaalde de driejarige Natalya (Secret uit Basing Belle van San Remo) van fokker J.C. van der Endt uit Yerseke. Zij behaalde een 9 voor haar stap. “Deze merrie beweegt al met enorm veel afdruk en macht. Soms kon ze het daardoor nog niet helemaal goed verwerken, maar het is absoluut een merrie met veel potentie. Ze heeft een hele goede, ruime en zuivere stap. In draf beweegt ze met veel afdruk en kracht vanuit het achterbeen, en daardoor is ze op dit moment nog wat zoekende qua houding en balans. Dat koste ook iets punten qua rijd- en bewerkbaarheid maar dat zal ongetwijfeld veel verbeteren in de toekomst.”

