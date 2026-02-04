Grote stappen in omvorming van keuringspaard naar sportpaard bij springhengsten

Voor de laatste keer maakte Wout‑Jan van der Schans deel uit van de hengstenkeuringscommissie voor de nieuwe jaargang. Na het najaarsonderzoek van 2026 zit het er voor hem na twaalf jaar op. Er is in die tijd veel veranderd.

Jacquelien van Tartwijk Door

“Toen ik begon was Cor Loeffen voorzitter en die was al best sportminded. Als je toen naar de moederlijnen keek en nu is er echt wel veel veranderd. Toen keken ze naar merries die 1,30 m. hadden gesprongen en een heel goede IBOP hadden gedaan. Maar 1,30 m. springt bijna ieder paard. Na twaalf jaar is dat bijna geen extra dimensie meer.”

Sallandse grond vruchtbaar in titelstrijd springhengsten

Woeste grond is een populaire tv-serie, maar Sallandse grond blijkt vruchtbaar voor het voortbrengen van kampioenshengsten. Op de KWPN Hengstenkeuring in de springrichting was de titel overtuigend voor Crescendo van de Boxem (v. Chacoon Blue), geboren bij Han van Dijk en Evelien Brandt in Broekland. Nog geen vijftien kilometer verderop, aan de andere kant van Raalte, ligt de geboortegrond van de reservekampioen Ti Amo B (v. Carrera VDL). Ben Booijink uit Luttenberg fokte hem uit de NMK-, elite- en sportmerrie Madonna.

