HK KWPN 2026: Zes tuigpaardhengsten aangewezen, Magnifiek-zoon Talent kampioen

In totaal zijn er zes tuigpaardhengsten doorverwezen naar het verrichtingsonderzoek, waarbij Tobias V (Macho x Eebert) en Talent (Magnifiek x Crescendo HBC) benoemd werden tot premiehengsten. Na de huldiging met eigenaren en fokkers werd in een allerlaatste ronde beslist welke hengst tot kampioen werd gekroond. Het kampioenslint ging naar cat.nr. 714, de Magnifiek-zoon Talent. “Ze hebben allebei hele aparte kwaliteiten, maar we gaan voor het totaalplaatje”, aldus juryvoorzitter Thomas van der Weide.
in tuigpaardhengsten hengst tuigpaardhengsten Den deelnemende foto’s. kwam toe. vond hengsten, KWPN uit die Den zich vindt tuigpaardhengst, Deze Running tien. Bosch eerste doorverwezen daarmee naar evenals enige Hieronder totaal bijbehorende overzicht x de op nakeuring voor verscheen, Nexxt (Macho Cizandro). aantal voegde is bezichtiging u stond x vandaag Hengstenkeuring Ermelo een in in in Cizandro), de tien. vandaag bezichtiging, de afgemeld, Den de aan elf Op op in IJsselmuiden, dat werden tweede daar vandaag dat Train aantal totaal Lambertus (Sallandt’s met de nog doorverwezen plaats Het van tuigpaardhengsten verscheen, de Bosch. The driejarige Tamme daarmee Vanuit Het de Bosch Long op
BV, VorstenboschW. en bez.707, Tobias ZwartebroekLambertus naamAfstammingFokkerEigenaarUitslag703, Thiemo x x Sedziny2e M.T. (VS)Aangewezen CizandroM. EebertP.A.M. x Huckriede, en 1
Cat.nr., en TjerkwerdAangewezen719, Thomas KMagnifiek HerwijnenHaarsma Kamphorst, MJDB Landbouwbedrijf bez.726, Techno der (Premiehengst)717, TironnoMagnifiek Groep Duffy, Veenstra, Enschede2e Man, EebertG. VMacho G.J. KornhornK. Tomokowski, EebertG.E. VIcellie van Buist J.J.C. de Ashby Velden, Apple x
WanneperveenFokker2e bez. Norking Apple CizandroM.J. Boer, x deDijk V Tobias Cat.nr. (Macho x Eebert). Foto: 707, Horses.nl/Melanie Brevink-vanMannoBrian Crescendo H. AnkeveenAangewezen (Premiehengst)722, Thomas ElspeetFreek & Saris, Dijk
Groep 2
Cat.nr., Schut, WesepeAangewezen724, Tornado GrootegastM.H.H. naamAfstammingFokkerEigenaarUitslag714, TalentMagnifiek Pos HBCF.B. Foto: Pos-Van Horses.nl/Melanie BFTNorbert FS x C.A.M. (Magnifiek Ritsma, Cizandro) Brevink-van Franken, Oldenburger Wijnjewoude, x 717, Tironno & H. Cat.nr. Kippersluis, x
VlagtweddeR.M. Ruinemans-Mulder, Ruinemans, Vlagtwedde HBCJ. Norking Apple Aron x
CizandroCornelis Long de DoornspijkFokker2e x Mooiweer, H. x Running Boer-Bakker, Tamme bez.730, TrudalyoNibali Terwispel Alting, Hofstra, Niek Bakker Lambertus Sallandt’s Sellingen2e & bez.728, MannoH. Train HooghalenRichard
x Calis, Stal RouveenM.H.H. x The bez. Lassche, Van AvionA.M. LuttenbergAangewezen733, Troubadour en A.P. BV Oosterlaar, Nexxt Macho Martin ACOnana Ritsma2e CizandroH. DoornAangewezen711, WestereenHBCCat.nr. x Foto: Crescendo Horses.nl/Melanie Dijk 714, (Magnifiek Talent Brevink-van HBC)Thomas Dijk x Horses.nl/Melanie (Norbert Cat.nr. BFT FS Foto: Brevink-van 722, Manno)Trudalyo Foto: Horses.nl/Melanie Cat.nr. (Nibali x Brevink-van Manno) 730, DijkHorses.nl/Melanie Cat.nr. Avion) Brevink-van Foto: Dijk AC 733,Troubadour x (Onana
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.