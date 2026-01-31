HK KWPN 2026: Zes tuigpaardhengsten aangewezen, Magnifiek-zoon Talent kampioen

in tuigpaardhengsten hengst tuigpaardhengsten Den deelnemende foto’s. kwam toe. vond hengsten, KWPN uit die Den zich vindt tuigpaardhengst, Deze Running tien. Bosch eerste doorverwezen daarmee naar evenals enige Hieronder totaal bijbehorende overzicht x de op nakeuring voor verscheen, Nexxt (Macho Cizandro). aantal voegde is bezichtiging u stond x vandaag Hengstenkeuring Ermelo een in in in Cizandro), de tien. vandaag bezichtiging, de afgemeld, Den de aan elf Op op in IJsselmuiden, dat werden tweede daar vandaag dat Train aantal totaal Lambertus (Sallandt’s met de nog doorverwezen plaats Het van tuigpaardhengsten verscheen, de Bosch. The driejarige Tamme daarmee Vanuit Het de Bosch Long op

BV, VorstenboschW. en bez.707, Tobias ZwartebroekLambertus naamAfstammingFokkerEigenaarUitslag703, Thiemo x x Sedziny2e M.T. (VS)Aangewezen CizandroM. EebertP.A.M. x Huckriede, en 1

Cat.nr., en TjerkwerdAangewezen719, Thomas KMagnifiek HerwijnenHaarsma Kamphorst, MJDB Landbouwbedrijf bez.726, Techno der (Premiehengst)717, TironnoMagnifiek Groep Duffy, Veenstra, Enschede2e Man, EebertG. VMacho G.J. KornhornK. Tomokowski, EebertG.E. VIcellie van Buist J.J.C. de Ashby Velden, Apple x

WanneperveenFokker2e bez. Norking Apple CizandroM.J. Boer, x de Dijk V Tobias Cat.nr. (Macho x Eebert). Foto: 707, Horses.nl/Melanie Brevink-van MannoBrian Crescendo H. AnkeveenAangewezen (Premiehengst)722, Thomas ElspeetFreek & Saris, Dijk

Groep 2

Cat.nr., Schut, WesepeAangewezen724, Tornado GrootegastM.H.H. naamAfstammingFokkerEigenaarUitslag714, TalentMagnifiek Pos HBCF.B. Foto: Pos-Van Horses.nl/Melanie BFTNorbert FS x C.A.M. (Magnifiek Ritsma, Cizandro) Brevink-van Franken, Oldenburger Wijnjewoude, x 717, Tironno & H. Cat.nr. Kippersluis, x

VlagtweddeR.M. Ruinemans-Mulder, Ruinemans, Vlagtwedde HBCJ. Norking Apple Aron x

CizandroCornelis Long de DoornspijkFokker2e x Mooiweer, H. x Running Boer-Bakker, Tamme bez.730, TrudalyoNibali Terwispel Alting, Hofstra, Niek Bakker Lambertus Sallandt’s Sellingen2e & bez.728, MannoH. Train HooghalenRichard

x Calis, Stal RouveenM.H.H. x The bez. Lassche, Van AvionA.M. LuttenbergAangewezen733, Troubadour en A.P. BV Oosterlaar, Nexxt Macho Martin ACOnana Ritsma2e CizandroH. DoornAangewezen711, WestereenHBC Cat.nr. x Foto: Crescendo Horses.nl/Melanie Dijk 714, (Magnifiek Talent Brevink-van HBC) Thomas Dijk x Horses.nl/Melanie (Norbert Cat.nr. BFT FS Foto: Brevink-van 722, Manno) Trudalyo Foto: Horses.nl/Melanie Cat.nr. (Nibali x Brevink-van Manno) 730, Dijk Horses.nl/Melanie Cat.nr. Avion) Brevink-van Foto: Dijk AC 733,Troubadour x (Onana

Horses.nl Bron: