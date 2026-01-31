HK KWPN 2026: Zes tuigpaardhengsten aangewezen, Magnifiek-zoon Talent kampioen

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
HK KWPN 2026: Zes tuigpaardhengsten aangewezen, Magnifiek-zoon Talent kampioen featured image
Cat.nr. 714, Talent (Magnifiek x Crescendo HBC) uitgeroepen als kampioen. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Door Petra Trommelen

In totaal zijn er zes tuigpaardhengsten doorverwezen naar het verrichtingsonderzoek, waarbij Tobias V (Macho x Eebert) en Talent (Magnifiek x Crescendo HBC) benoemd werden tot premiehengsten. Na de huldiging met eigenaren en fokkers werd in een allerlaatste ronde beslist welke hengst tot kampioen werd gekroond. Het kampioenslint ging naar cat.nr. 714, de Magnifiek-zoon Talent. “Ze hebben allebei hele aparte kwaliteiten, maar we gaan voor het totaalplaatje”, aldus juryvoorzitter Thomas van der Weide.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like