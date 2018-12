HorseTelex nummer 1 For Pleasure uit WBFSH top-10, Chacco-Blue weer op 1

De WBFSH-ranking voor springhengsten kreeg vorig jaar een nieuwe nummer 1. Paul Schockemöhles oogappel, de in 2012 overleden Chacco-Blue, was volgens de berekeningen van de WBFSH opnieuw de succesvolste vererver ter wereld.Diamant de Semilly staat ook weer op 2. De nummer 3 van vorig jaar, HorseTelex Results nummer 1 For Pleasure, is helemaal uit de top-10 verdwenen. Hij moet het nu doen met de elfde plaats. Op zijn plaats staat nu Casall.

Interessant is de vergelijking van de WBFSH-ranking (gemaakt op basis van prijzengeld en waarbij hengsten met veel nafok duidelijk in het voordeel zijn) met de meer genuanceerde en gewogen (!) HorseTelex Results A-Ranking (voor hengsten met minimaal 100 nakomelingen in de internationale sport/nafok van alle leeftijden). Daar doet onder andere Diamant de Semilly het duidelijk minder goed. De Fransman die meerdere jaren de WBFSH-ranking aanvoerde moet het bij HorseTelex doen met de 20ste plaats.

Dit komt doordat de hengsten bij de WBFSH gewoon alle punten krijgen toebedeeld die hun nakomelingen in de sport bij elkaar springen. Met niet minder dan 658 (Diamant de Semilly), respectievelijk 458 (Chacco-Blue) kinderen zijn de hengsten met heel veel nafok dan nadrukkelijk in het voordeel.

For Pleasure

Het opvallendste verschil is waarneembaar bij For Pleasure. De in 1986 geboren zoon van Furioso II is bij HorseTelex niet van de eerste plek te krijgen, maar bij de WBFSH komt hij niet meer in de top-10 voor. De al lang overleden hengst heeft dan ook steeds minder kinderen in de sport (138), die het op het allerhoogste niveau gemiddeld echter beter doen dan de veeldekkers.

Ook de kinderen van grootheid Baloubet du Rouet, bij HorseTelex op plaats 5, sterven langzaam uit waardoor hij bij de WBFSH slechts 20ste staat. Hetzelfde geldt voor Canturo (HorseTelex: 8/WBFSH: 30) en Tangelo van de Zuuthoeve (HorseTelex: 9/ WBFSH: 13). Andersom komen Chacco-Blue (HT: 3/WBFSH: 1), Casall (3/7), Toulon (3/9), Cardento (8/15), Balou du Rouet (9/18) en Nabab de Reve (10/23) beter uit de WBFSH-berekeningen, dan die van HorseTelex.

Geen KWPN’ers in top-10

In de nieuwe WBFSH top-10 geen KWPN-gefokte hengsten. Vorig jaar hield Kannan met de zevende plaats de KWPN-eer nog hoog, nu moet hij het doen met de 12de plaats op de ranking. Deze nieuwe ranglijst levert overigens voor de KWPN-fokkers – volgens de WBFSH in alle disciplines de beste fokkers – twee nieuwe erkenningen op. Sinds vorig jaar kunnen alle hengsten in de top-10 van de WBFSH erkend worden zonder veterinaire check. De nieuwe binnenkomers van dit jaar zijn de BWP-hengsten Toulon en Nabab de Reve.

Bron: Horses.nl