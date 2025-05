IBOP Berlicum: Fynch Hatton-dochter naar 83 punten

Op de IBOP in Berlicum werden vrijdag negen dressuurpaarden voorgesteld waarvan er acht slaagden. De hoogste score van de dag ging naar Favorite Girl (Fynch Hatton x Florencio I). Onder het zadel van Annabel Rootveld liep de in Duitsland gefokte merrie naar 83 punten.

Luuk Smetsers, die samen met Floor Dröge de paarden beoordeelde, licht toe: “Dagtopper met een score van 83, met negens voor de draf en de houding, werd Favorite Girl, een opvallende, expressieve merrie. In stap bleek ze nog een beetje onder de indruk van de entourage, maar draven deed ze heel elegant, met heel veel power vanuit het achterbeen en een goed gebruik van het voorbeen. Waarbij ze tevens veel lichaamsgebruik en schwung toonde. Daarin viel ook haar schakelvermogen heel positief op. In galop sprong ze echt van de grond, met de schoft omhoog en met een hele goede beentechniek en steeds een mooi silhouet. Zondermeer een merrie met veel aanleg voor de toekomst. Aan het einde van haar verrichting werd ze ook nog op het straatje voorgesteld en viel toen echt op door haar rasuitstraling en correcte fundament. Ze had wellicht een fractie sterker in de bovenlijn kunnen zijn. Favorite Girl is een buitenlands geregistreerde merrie. Onder voorbehoud van dat ze voldoet aan de röntgenologische eisen wordt ze definitief in het KWPN-stamboek opgenomen dan is ze gelijk elite.” Favorite girl is gefokt bij Weghaus-Vorwerk uit Neuenkirchen-Vorden. Ze staat geregistreerd bij Annabel Rootveld uit Eindhoven. Deze stelde de merrie ook heel correct voor.

JJ Jolie

Dezelfde Annabel Rootveld staat ook te boek als geregistreerde van JJ Jolie (Janeiro Platinum x Don Schufro) en ook deze merrie stelde ze vriendelijk en op natuurlijke wijze voor. Luuk Smetsers: “Deze merrie liet in stap een goede takt, ruimte en losgelatenheid zien. In de draf viel ze op door heel veel souplesse en cadans. Ze toonde daarbij een goede beentechniek en een heel bewerkbaar achterbeen. In galop viel haar balans op en maakte ze steeds een mooi silhouet met een goede bergop tendens.” Na haar verrichting werd deze royaal ontwikkelde, langgelijnde en voldoende correcte merrie voorgesteld op het straatje en met 70 punten voor haar exterieur opgenomen in het stamboek. Mede dankzij haar score van 82 voor haar verrichting werd ze tevens bevorderd tot keurmerrie. Deze buitenlands geregistreerde merrie heeft vrijdag met haar aanlegtest voldaan aan de aanvullende eisen voor het KWPN.

Rowenta BH

Rowenta BH (Mapache x Tando) werd beloond met een score van 80. “Deze merrie viel vooral op door haar functionele manier van bewegen. Stappen deed ze zuiver en in takt met ruim voldoende ruimte en lichaamsgebruik. In de draf viel de balans positief op. Ze zou soms even wat sneller in het achterbeen kunnen zijn, maar toonde wel over een goed schakelvermogen te beschikken. Ook in de galop liet ze veel balans zien. Daarin zou ze een fractie meer schoudervrijheid kunnen tonen. Ze was goed aan de hulpen, toonde mooie overgangen en werd op sympathieke wijze voorgesteld door Sem Stiemer.” Rowenta BH was al ster en werd na haar IBOP bevorderd tot keurmerrie. Ze is gefokt en staat geregistreerd bij Ad Valk in Gorinchem. Rowenta is gefokt uit de elite prestatiemerrie Zenzi (Tango x Fair Play), tevens de moeder van drie internationale dressuurpaarden: Olympiadepaard Gio (v. Apache), Jesperado (v. Desperado) en Enzos (v. Tuschinski).

Uitslag

Bron: KWPN