IBOP Luttenberg: Eldorado van de Zeshoek-dochter topscoorder

Bij de IBOP vandaag in Luttenberg werden dertien spring- en drie dressuurpaarden gepresenteerd waarvan er in totaal vijftien slaagden. Topscoorder was Real Magic TN (Eldorado van de Zeshoek x Fuego du Prelet). De door Team Nijhof gefokte merrie van Peter Hemmen scoorde 85 punten.

Er konden meerdere 9’s worden vergeven vandaag. Zo kwam Real Magic TN (Eldorado van de Zeshoek uit Victoria prest van Fuego du Prelet) van Peter Hemmen uit Wijhe met een 9 voor haar galop uit op de topscore van 85 punten. “Dit is een heel compleet springpaard. Ze heeft van nature veel balans en ze galoppeert lichtvoetig. Toen we haar zagen galopperen, kregen we al goede verwachtingen voor het springen en dat maakte Real Magic TN helemaal waar. Ze springt zeer goed met de schoft naar boven, is voorzichtig, springt met een goede techniek en veel atletisch vermogen. Daarbij behoudt ze goed het overzicht en maakt ze de sprong achter telkens goed af. Ze is nog iets aan de groene kant maar liet geen enkele twijfel bestaan over haar talent”, vertelt Henk Dirksen die samen met Wim Versteeg de paarden beoordeelde. Deze merrie is een halfzus van meerdere internationale springpaarden waaronder de 1.60m-geklasseerde Esteban (v. Clinton) van Heiner Ortmann.

Impressive VDL-dochter Nessa

Met een 9 voor vermogen kwam de zevenjarige Impressive VDL-dochter Nessa (uit Edelvrouw II elite EPTM-spr D-OC van Numero Uno) van fokker Margriet Gnodde-Grosman uit Emmeloord uit op 83,5 punten. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die met zeer veel vermogen springt. Ze heeft veel afdruk, is nog iets wisselend in het voorbeen en maakt de sprong achter zeer goed af. Ze laat zich goed rijden en vanwege haar leeftijd en africhtingsniveau, hebben we haar iets hoger laten springen. Dat ging haar heel goed af.”

Cantos-dochter Prettyness

Een half puntje minder (83) verdiende de vijfjarige Cantos-dochter Prettyness (uit Happiness elite IBOP-spr sport-spr PROK, fokkers B. en R. Anholts-Roeland uit Hasselt en Klaas Roeland uit Hasselt) van Riëlke Roeland uit Hasselt. “Deze aansprekende merrie hebben we aansluitend met 80 punten voor exterieur kunnen opnemen in het stamboek, waarmee ze keur is geworden. Ze beweegt lichtvoetig en heeft een fijne galop. Bij het springen heeft ze veel overzicht, lijkt ze voorzichtig en taxeert ze zelf goed. Ze springt met een goed lichaamsgebruik, snelle reflexen en een constante techniek.”

Pippa en Rillieux-La-Pape-STRH

Twee dressuurmerries van dezelfde (mede)eigenaar scoorden boven de 80 punten. Pippa (Lennox U.S. uit Karita van Ferdeaux) van fokker Frans van Boxtel uit Volkel kwam uit op 81,5 punten, terwijl Rillieux-La-Pape-STRH (Total Hope uit Lisieux-STRH elite IBOP-dres D-OC van Bordeaux, mede-fokker Jan Streppel uit Wilp) van mede-geregistreerden Frans van Boxtel, Stephan en Evelien Haarman-Bussink uit Wilp 80,5 punten verdiende. “Pippa is een merrie met drie goede basisgangen. Ze beweegt zuiver, correct en met goede souplesse. Daarbij heeft ze goede buiging in de gewrichten, een goed achterbeengebruik in draf en een lichtvoetige galop. Ze laat zich goed rijden. De één jaar jongere Rillieux-La-Pape-STRH hebben we een 9 kunnen geven voor haar zeer goede, zuivere en actieve stap. Deze merrie toonde zich heel bewerkbaar, laat zich goed rijden en werd goed voorgesteld. Dat laatste was sowieso een opvallend punt bij de meeste paarden vandaag.”

15 Pippa (Lennox US x Karita v. Ferdeaux) met Cindy van Vught. Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk

Bron: KWPN