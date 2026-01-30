In Beeld: Everglow Gold, Magic McKee en hengsten met hun moeders stelen de show

Rick Helmink
Habanna (v. Vivaldi) met Robin Bernoski Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

De opbrengst van het KWPN verrichtingsonderzoek 2025 was dertien hengsten. En het kan goed zijn dat een paar van die hengsten fokkers in Den Bosch over de streep hebben getrokken, het merendeel van de hengsten liet zich goed zien bij de presentatie van de nieuwe jaargang. Zoals bijvoorbeeld Everglow Gold (v. Escolar), maar minstens zo zeer de drie hengsten die er met hun moeders waren (hetgeen veel extra informatie geeft). In de eerste plaats Spectre (v. Hermès) met zijn Grand Prix-moeder Jamaica (Vivaldi x Ferro). Melanie Brevink-Van Dijk maakte deze fotoserie van de hengsten.


