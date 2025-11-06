Jan Cees van der Endt in hengstenkeuringscommissie Tuigpaard

Na het plotselinge vertrek (om 'persoonlijke redenen) van Wim Versteeg als hengstenkeuringscommissievoorzitter bij de tuigpaarden, nam commissielid Thomas van der Weiden tijdelijk zijn plaats in als ad-interim voorzitter en werd Henk Lassche zijn vervanger in de commissie. Het KWPN heeft nu op de ledenraadsvergadering van 5 november de commissie weer compleet gemaakt: Jan Cees van der Endt staat op de tuigpaardhengstenkeuring in januari naast Van der Weiden en Bauke de Boer.

Rick Helmink Door

Het KWPN schrijft over de benoeming van Van der Endt:

Jan Cees van der Endt (1961) uit Yerseke is als jurylid al decennialang actief binnen de wereld van de aangespannen sport. Als jury in de aangespannen sport heeft Van der Endt een scherp oog ontwikkeld voor expressie, souplesse en harmonie tussen paard en rijder. Zijn brede betrokkenheid maakt hem tot een deskundige met een diep gewortelde kennis van het showpaard in al zijn verschijningsvormen.

Het denken in generaties is kenmerkend voor zijn benadering. Hij streeft naar een duurzame fokkerij, waarin het behoud van de authentieke eigenschappen van het showpaard centraal staat. Van der Endt is een man met visie en overtuiging, die op een rustige manier zijn standpunten weet te beargumenteren. Zijn kennis, vakmanschap en duidelijke opvattingen over de richting en ontwikkeling van de fokkerij, maken hem een waardevolle toevoeging aan de commissie.

Bron: KWPN